Маск каже, що SpaceX не продає термінали Starlink Росії

Американський мільярдер Ілон Маск прокоментував інформацію про те, що російські війська начебто використовують на фронті термінали Starlink.

У своєму мікроблозі X бізнесмен назвав ці повідомлення «помилковими», заявивши, що «американське аерокосмічне приватне підприємство SpaceX не продає Росії ці термінали».

«У низці неправдивих новин стверджується, що SpaceX продає термінали Starlink Росії. Це категорична неправда. Наскільки нам відомо, жоден Starlink не був проданий Росії прямо або побічно», – зазначив він.

Останнім часом у мережі з'явились повідомлення про те, що російські військові начебто використовують термінали Starlink на окупованих територіях України.

Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило використання систем супутникового зв’язку Starlink російськими військами на фронті.

За повідомленням розвідників, радіоперехоплення розмови російських військових свідчить, що для налагодження доступу до інтернету термінали Starlink встановили, зокрема, у підрозділах 83-ої десантно-штурмової бригади сил РФ, які діють у Донецькій області поблизу Кліщіївки й Андріївки.

Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі РБК-Україна заявив, що масштаб використання російськими силами терміналів Starlink на війні зростає.

«Так, зафіксовані випадки використання російськими окупантами даних пристроїв. Це починає набирати системного характеру», – сказав він.

Редакція Радіо Свобода не може перевірити ці дані з незалежних джерел.

У Starlink це заперечили, заявивши, що компанія SpaceX Ілона Маска, яка забезпечує роботу цієї мережі супутникового зв’язку, «не веде жодних справ із російським урядом чи його військовими».

«Starlink не працює в Росії, тобто сервіс не працюватиме в цій країні. SpaceX ніколи не продавала Starlink у Росії, а також не відправляла обладнання в Росію. Якщо російські магазини стверджують, що продають Starlink для обслуговування в цій країні, вони обманюють своїх клієнтів. Starlink також не працює в Дубаї. Starlink не можна придбати в Дубаї, а SpaceX не робить доставку туди. Крім того, Starlink не уповноважує ніяких сторонніх посередників, торгових посередників або дистриб’юторів будь-якого роду продавати Starlink у Дубаї», – заявили в компанії 8 лютого.