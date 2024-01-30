Кремль через мережу Х ширить дезінформацію, але Захід не докладає зусиль для протидії, кажуть експерти

Соціальна мережа Х (раніше - Twitter) залишається важливою платформою для поширення пропаганди Кремля. І виявлена днями масштабна кампанія з дезінформації в Німеччині, яка була спрямована проти підтримки України, є лише "верхівкою айсберга", адже країни не мають достатньо ресурсів і не докладають належних зусиль для виявлення та боротьби з такою пропагандою.

Про це під час онлайн-дискусії щодо боротьби з російською дезінформацією 29 січня заявив старший науковий співробітник Atlantic Council Якуб Каленський.

Як повідомляло видання The Guardian, експерти з цифрової криміналістики виявили масштабну проросійську дезінформаційну кампанію в Німеччині, для якої використовувалися десятки тисяч фейкових облікових записів на платформі X.

має бути більший тиск із боку політиків по обидва боки Атлантики

За даними експертів, на яких посилається The Guardian, з 10 грудня протягом місяця в мережі з'явилася велика кількість дописів, які були злагодженою атакою проти підтримки Берліном Києва. Зокрема, за цей час було надіслано понад 1 мільйон повідомлень німецькою мовою із приблизно 50 тисяч фейкових облікових записів, їх надсилали зі швидкістю по два за секунду. Провідним у них було навіювання, що уряд Олафа Шольца нехтує потребами німців через підтримку України.

"Я вважаю, що ця кампанія більша за те, що було виявлено. Тож Twitter (тепер - Х, ред.) безумовно залишається дуже важливою платформою для Кремля... На мою думку, має бути більший тиск із боку політиків по обидва боки Атлантики, щоб правильно розв'язати цю проблему", - зазначив Якуб Каленський.

Експерт наголосив, що в Європі та США багато людей досі не розуміють, що Росія використовує інформацію як зброю, і вживають недостатньо зусиль, аби протидіяти дезінформації Кремля, зокрема в соцмережах.

Ми не знаємо конкретних цифр, наприклад, скільки каналів дезінформації контролюють росіяни

"Ми не знаємо конкретних цифр, наприклад, скільки каналів дезінформації контролюють росіяни. Скільки повідомлень вони поширюють. На яку кількість людей вони націлені. Скількох людей вони успішно переконують. У нас немає цих даних", - сказав Каленський.

Він зазначив, що проблема з виявленням російських пропагандистських каналів стосується як багатьох країн Європи, так і країн Північної Америки: "Команди, які мають протидіяти дезінформації, навіть не мають ресурсів для виявлення випадків дезінформації... Тож якщо ви навіть не знаєте, що відбувається у вашому інформаційному просторі, як ви будете протистояти цій проблемі?"

Під час онлайн-дискусії в Atlantic Council співзасновниця LetsData аналітикиня Ксенія Ілюк зазначила, що зараз у мережі Х російська дезінформація націлена на різні аудиторії і поширюється багатьма мовами: "Ми навіть виявляли дезінформацію у Твіттері про ядерну зброю фламандською мовою. Тож вони (проросійські дезінформатори - ред.) можуть стати дуже цілеспрямованими, якщо захочуть".

Ксенія Ілюк додала, що проросійські користувачі мережі Х використовують як зброю зокрема теми гендеру та сексуальної орієнтації.

ці акаунти фактично виправдовували зґвалтування українських жінок

"Я була шокована, бо в мережі Х ми фактично ідентифікували сотні тисяч твітів, де ці акаунти фактично виправдовували зґвалтування українських жінок, повторюючи всі основні наративи російської пропаганди, закликаючи переслідувати геїв в Україні... бо вони нібито, в очах російської пропаганди, є частиною того, як НАТО прагне заволодіти Україною. Увесь цей паралельний всесвіт божевільних наративів, які вони вигадують, був у мережі Х, і більшість цієї інформації в основному досі там є", - каже вона.

При цьому аналітикиня зазначила, що від початку повномасштабної війни кількість дописів із України в мережі Х, зросла майже вдвічі: "Одна з причин, чому це сталося, полягає в тому, що українці також хотіли боротися з російською дезінформацією у Twitter, яка тепер Х. Тож багато людей зареєструвалися там спеціально, бо хотіли доносити правдиву інформацію про те, що відбувається в Україні до іноземної аудиторії".

Експерти зауважили, що особливо пильними до російського дезінформаційого впливу потрібно бути зокрема в час передвиборчої кампанії у США.

Якуб Каленський наголосив, що сприймати загрозу інформаційного впливу Кремля потрібно "набагато серйозніше".

"Виділяти значно більші ресурси та намагатися вчитися в України до того, як ми фактично опинились у тій же ситуації, що й Україна зараз", - сказав Каленський.

На необхідності активнішої протидії російській дезінформації у світі наголосив і науковий співробітник Atlantic Council Роман Осадчук: "Проводьте курси медіаграмотності, надавайте певні ресурси для протидії дезінформації,.. і сприймайте проблему, ставтеся до неї серйозно та робіть щось. Оскільки дія переважає над спогляданням, слід щось робити, а не розмірковувати та обговорювати, чи варто реагувати, чи ні, бо в якийсь момент може бути надто пізно".

18 грудня Європейська комісія оголосила про відкриття провадження щодо соціальної медіаплатформи Ілона Маска X через імовірне поширення дезінформації та порушення прозорості. Про це повідомив європейський комісар з питань внутрішньої торгівлі та послуг Тьєррі Бретон.

В Єврокомісії зазначили, що поки є достатньо доказів, щоб офіційно розпочати провадження щодо X.

У відповідь на це рішення Ілона Маск відреагував у своїй соціальній мережі: "Чи вживаєте ви заходів щодо інших соціальних мереж? Тому що якщо у вас є проблеми з цією платформою, - жодна з них не ідеальна, інші набагато гірші".

Відповідно до нещодавно ухваленого закону ЄС про цифрові послуги (Digital Services Act, DSA), платформи з понад 45 мільйонами активних користувачів підпадають під дію широкомасштабних правил модерації контенту. Це стосується основних соціальних мереж, зокрема X, Facebook і TikTok. Відповідно до нового закону, великі платформи та пошукові системи повинні будуть суворо стежити за контентом, що розміщується. У разі порушення їм загрожують штрафи, а в разі повторного порушення можлива заборона діяльності на території Європейського Союзу.

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