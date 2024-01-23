"Заради Батьківщини". ЦРУ опублікувало відео для вербування росіян

Американська розвідка намагається вербувати росіян. Для цього Центральне розвідувальне управління США опублікувало у різноманітних соцмережах відео російською мовою із закликом до росіян, які розчаровані у керівництві РФ.

На відео герой розповідає, що в минулому був десантником, потім приєднався до військової розвідувальної служби ГРУ, щоб служити своїй країні. "Але я швидко зрозумів, що справжній ворог всередині неї самої", - каже він.

"Верхівка продала країну за палаци та яхти, в той час, як наші солдати жують гнилу картоплю та стріляють із допотопної зброї, - каже він. - Наші люди змушені давати хабарі, щоб просто знайти роботу. А еліти в неймовірно дорогих годинниках скорочують час, поки корупція та кумівство з’їдають мою країну зсередини".

Тож, каже оповідач, він будуватиме майбутнє для свого сина, таємно зв'язавшись із ЦРУ, щоб "врятувати Росію" і "боротись із внутрішнім ворогом".

Торік ЦРУ публікувало в соціальних мережах два схожі відео. "Завдяки цим відео ми бачимо більше охоплення росіян, - цитує представника ЦРУ NBC News. - Якби це не працювало, нас би не було на відео номер три".

Відео, оприлюднені минулого року, зібрали понад два мільйони переглядів, підкреслили там.

Як нагадує NBC News, директор ЦРУ Вільям Бернс назвав безлад, спричинений повномасштабним вторгненням Росії в Україну в лютому 2022 року, "унікальною можливістю" для агентства завербувати російських шпигунів.