Нові атаки РФ по містах України привертають все менше уваги медіа на Заході, кажуть оглядачі

Зросла кількість поранених внаслідок нової російської ракетної атаки по містах України.

У Харкові кількість постраждалих зросла до 62 людей, з них - 6 людей загинули. Серед травмованих - восьмеро дітей, а також поранені троє працівників поліції, які здійснювали розбір завалів, повідомляє МВС України. Один загиблий - у Павлограді, а у Києві одна людина знаходиться в лікарні, в стані клінічної смерті, проводяться реанімаційні заходи.

Генштаб ЗСУ повідомив, що РФ завдала комбінованого ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. Загалом російські війська випустили 41 ракету, українські військові збили 21 ракету, згідно з повідомленнями ЗСУ.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих і постраждалих, а також подякував рятувальним службам за їхню роботу з ліквідації наслідків ударів, пошуку вцілілих і надання їм допомоги: "Наші героїчні рятувальники, ті, хто завжди першими прибувають на місця ворожих обстрілів, попри всі складнощі, продовжують свою дуже важливу роботу заради порятунку людей".

Заклики посилити допомогу Києву

Посолка США в Україні Бріджит Брінк так прокоментувала наслідки російських атак: "Сьогодні рано вранці Росія здійснила серію ракетних ударів по Києву, Харкову та Павлограду, в результаті чого загинуло щонайменше 5 людей і понад 40, включно з дітьми, отримали поранення. Україна потребує нашої подальшої підтримки саме зараз, щоб захистити цивільне населення від цих жорстоких нападів".

Колишній посол США в Росії Майкл Макфол у мережі X також поширює повідомлення про нову атаку РФ на українські міста й твітує: "Якщо ми не можемо допомогти такій великій країні, як Україна, зупинити таку другосортну державу, як Росія, хто повірить, що ми маємо рішучість і можливості допомогти такому маленькому острову, як Тайвань, зупинити таку першокласну державу, як Китай?"

Макфол, професор політології Стенфордського університету й колишній посол США в Росії закликає американських законодавців якнайшвидше ухвалити фінансування "Це жахливо. Ми не можемо перемогти Росію в Україні, тому що ми не можемо організуватися вдома, щоб надати українцям більше боєприпасів. Шановні законодавці, робіть свою роботу! Голосуйте! Вгору чи вниз, але голосуйте за допомогу Україні".

Австралійський генерал у відставці й експерт аналітичного центру CSIS Мік Раян також поширює повідомлення про наслідки атак Кремля проти цивільного населення в Україні. Він також закликає уряд Австралії посилити свою підтримку Києву: "Добрим початком було б більше ресурсів, а також дипломатична підтримка, краща координація та сильніша заява про важливість демократії".

Зменшення уваги до атак РФ

Водночас оглядачі та журналісти відзначають зменшення уваги світових медіа до російських атак на українські міста.

"Російські крилаті ракети й ударні дрони на мільйонні міста вже перестали бути головною міжнародною новиною, - аналізує британські медіа у Facebook журналіст Української служби Голосу Америки у Лондоні Богдан Цюпин. - Але буквально напередодні провідною новиною британських ЗМІ був страхітливий обстріл базару в окупованому росіянами Донецьку, де загинули десятки людей. ... Загальне відображення російської війни проти України в міжнародних ЗМІ фактично спотворене, бо майже щоденні російські руйнування і вбивства за два роки стали буденністю і випадають з новин, бо у світі є й інші війни. Натомість для російських виправдань подальшої війни і вбивств досить час від часу таких страхітливих трагедій як в окупованому Донецьку".

"Минулої ночі по Києву було випущено 15 крилатих і 5 балістичних ракет. Зруйновано житлові будинки. Одна ракета, що не розірвалася, застрягла в житловому будинку. Практично немає висвітлення в міжнародних медіа", - твітує також Саманта де Бендерн, експертка Chatham House.

З нею погоджується й оглядач Гі-Філіп Гольдштейн: "Дякую. Я думав про те саме. Києву та великим містам із дедалі більш обмеженою зброєю протиповітряної оборони загрожують посилені загрози, подібні до блискавичних ударів по цивільних районах. І справді: жодного слова у світових медіа".