“Платформа для монологу Путіна” і “очевидно сміховинні твердження” – на Заході коментують інтерв’ю Карлсона з російським президентом

Рішення ексведучого каналу Fox New та популярного американського блогера Такера Карлсона взяти інтерв'ю у російського президента Путіна викликало різку реакцію як серед політиків, так і журналістів та оглядачів на Заході.

Саме інтерв'ю стало "платформою для монологу Путіна" та "вправою з PR", а не журналістикою, вказують оглядачі на Заході.

Інтерв'ю розпочалось із пояснення Путіна причин вторгнення до України. Карслон потім у передмові до інтерв'ю нарікнув, що Путін застосував техніку затягування, і зауважив, що це викликало у Карлсона певне роздратування. Попередньо журналіст оголосив, що власник мережі Х Ілон Маск схвалив цей допис із представленням інтерв'ю і не видалятиме твіт.

“Відповідь, яку ми отримали, нас шокувала”, – каже Карлсон про відповідь Путіна на питання про причини вторгнення до України. Карлсон пояснює, що шок полягав у “довгій, певно, півгодинній розповіді” Путіна про історію Росії “з VIII століття”.

З цієї відповіді Карлсон виніс висновок, що “Путін вважає, що Росія має історичні претензії на частину західної України”.

До слова, сам Володимир Путін на питання Карлсона відповів: “Справа не у тому, що Сполучені Штати збиралися завдати несподіваного удару по Росії. Я такого не казав”. Далі Путін озвучив псевдоісторичні факти, стверджуючи, що історія Росії включає Київську Русь та “сягає 862 року”.

“Очевидно сміховинні твердження”

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак назвав твердження Путіна “явно сміховинними”.

Він сказав: “Росія здійснила незаконне, неспровоковане вторгнення в Україну. Я пишаюся тим, що Велика Британія рішуче підтримує Україну з самого початку”.

В Єврокомісії також прокоментували інтерв'ю.

Путіну "фактично надали платформу для маніпуляцій та поширення пропаганди, підкріпивши її добре відомою брехнею про Україну"

"Це небезпечна брехня... брехня, яка вже стала безпосередньою причиною величезних страждань, злочинів та звірств, скоєних проти українського народу Росією", – прокоментувала речниця Європейської комісії Набіла Массралі.

За її словами, Путіну "фактично надали платформу для маніпуляцій та поширення пропаганди, підкріпивши її добре відомою брехнею про Україну".

Напередодні радник з питань національної безпеки США Джейк Салліван прокоментував: "Щодо цього інтерв’ю, ми й раніше чули голоси в Сполучених Штатах, Європі та інших частинах світу, які піддавали сумніву, або зводили наклеп щодо нашої колективної підтримки України". На його думку, переважна більшість американського народу попри це послідовно підтримує допомогу Україні.

Редакторка з питань безпеки та оборони видання Sky News Дебора Гейнс наголошує, що Карлсон намагався дати зрозуміти, що йому “вдалось потрапити туди, куди раніше не заходив жоден інший західний журналіст, відколи Росія розпочала війну проти України”.

Гейнс нагадує, що ЗМІ в Кремлі “жорстко керовані” і тому вважає, що “невипадково вони обрали інтерв’юера, який не міг би поставити складних запитань”. Вона також назвала інтерв’ю “наданням платформи Путіну” для поширення його думок про Україну.

“Коли президент Путін сказав, що він не зацікавлений у розширенні своїх військових зусиль за межі кордонів України на територію НАТО, як Польща чи Латвія, ніхто не сприймає його слова серйозно”, – додала аналітикиня, оскільки, нагадує вона, Путін і перед вторгненням до України заперечував свою зацікавленість у воєнних діях.

“Заробітки” і “платформа для монологу Путіна”

“Вправа з піару” і “заробітки” – так назвала інтерв'ю журналістка британського Sky News Марта Келнер.

Вона наголошує, що тон розмови був “затишним”, і Путіну “дозволили 30 хвилин говорити про історію Східної Європи”.

Для Карлсона це було заробітком грошей, а для Путіна — платформою для монологу Америці

Через дві години розмови це “все одно виглядає як PR-вправа для обох чоловіків”, каже журналістка:

“Для Карлсона це було заробітком грошей, а для Путіна — платформою для монологу Америці”, — каже вона.

Інтерв'ю з Путіним “жалюгідно провалилося” і було “надто нудним”, вважає критик Кремля правозахисник Білл Браудер. На його думку, це була спроба Путіна “схилити чашу терезів” на свою користь, коли триває суперечка у США щодо надання Україні додаткової допомоги. Браудер вважає, що ця спроба не була успішною.

“Це був монолог Путіна з випадковими [вкрапленнями] слів Такера Карлсона”, – каже Браудер.

А “дивні уроки історії” він назвав “гарячкою Путіна”.

“За шкалою від 1 до 10, я думаю, що він отримав двійку у своїй меті спроби вплинути на політику США”, – припускає експерт.

Видання Forbes також констатує, що Такер Карлсон “стикається з серйозною критикою за те, що надав Путіну платформу”. А саме інтерв'ю видання називає “суперечливим”.

Останніми роками Карлсон неодноразово ставив під сумнів право України на захист від Росії, нагадує Forbes:

“У листопаді 2019 року Карлсон заявив, що “вболіває за Росію”, хоча пізніше сказав, що пожартував”, – пише видання.

Ексдержсекретарка та колишня перша леді США Гілларі Клінтон назвала Карлсона “корисним ідіотом” і “цуценям” на допомозі Росії і сказала, що “не здивується, якщо він отримає контракт” на роботу у РФ.

А от до роботи у Fox News Карлсон відверто цинічно ставився до Путіна і навіть глузував з нього, писав Голос Америки.

Кремль поводиться з Карлсоном не так, як з журналістами західних ЗМІ, кажуть оглядачі

Кремль очевидно спробує використати інтерв’ю в пропагандистських цілях, припускає Англомовна служба Голосу Америки.

“Карлсон повинен розуміти, що він є частиною президентської виборчої кампанії], і він збирається допомагати [Путіну], на жаль”, – сказав у коментарі Голосу Америки Михайло Рубін, заступник головного редактора російського розслідувального видання Proekt Media.

Рубін й інші його колеги, яким довелося тікати з Росії через масові переслідування журналістів усередині Росії, стверджують, що змушені були покинути країну, оскільки там на них чекав би арешт. До слова, досі у в'язниці (вже майже рік без суду) перебуває кореспондент американської газети Wall Street Journal Еван Ґершкович.

Твердження Карлсона, що буцімто “жоден західний журналіст не потурбувався, щоб інтерв’ювати президента іншої країни причетної до цього конфлікту - Владіміра Путіна”, викликали багато заперечень.

В Кремлі сказали, що це хибне твердження, бо безліч різних ЗМІ завжди готові ставити запитання Путіну.

Про те, що західним журналістам відмовляють в інтерв'ю з Путіним казали і в ЗМІ.



“Чи Такер справді думає, що ми, журналісти, не намагалися інтерв’ювати президента Путіна кожного дня з початку його повномасштабного вторгнення в Україну? Це нісенітниці. Ми і надалі будемо подавати запити на інтерв’ю, як це робимо вже роками”, - відповіла Крістіан Аманпур, телеведуча американського телеканалу CNN.

“За останні 18 місяців ми подали в Кремль кілька запитів. Нам завжди приходило - ні”, - розповідає кореспондент британської телерадіомовної корпорації Стів Розенберґ, який працює у Москві багато років.

Інші колеги поспішили нагадати, що журналісти, які не догоджають російській владі, не лише не мають можливості ставити в Росії запитання, а зазнають переслідувань.

"Тепла ванна" для Путіна

"Ті, хто очікував жорсткого протистояння, будуть дуже розчаровані довгим і безладним інтерв’ю, в якому сам Такер часом здавався розгубленим", - коментує московську розмову видання CNN.

Замість питань про воєнні злочини і ув’язнення опозиціонерів "Карлсон дозволив автократу маніпулювати суспільством і розповідати свою версію історії, якою б оманливою вона не була, - пише видання. - Карлсон надав Путіну платформу для поширення його пропаганди серед глобальної аудиторії".

Лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук запитує: "Чому Карлсон влаштував теплу ванну для Путіна, щоб дати йому можливість знову повторити геноцидні заклики, що українців не існує і що українці єдиний народ із росіянами?"

Вона також наголосила, що українські правозахисники роками документують "як російська армія реалізує ці слова на окупованих українських територіях за принципом – українці мають бути перевиховані як росіяни, а ті хто відмовляється визнати утверджуване Путіним неіснування української нації – знищені".

"Мені прикро, що окремі політики виступають проти цінностей, які давно відстоювали такі великі лідери, як Рональд Рейган, та підтримують імперську російську державу", - каже Матвійчук.