Це те, що ти робиш, коли ти російський диктатор. Ти просто забираєш чуже - Такер Карлсон про Путіна в 2005

В особі Такера Карлсона російський президент Путін знайшов співрозмовника, який, швидше за все, буде транслювати його погляди, зазначають у виданні The Insider, коментуючи повідомлення про можливе інтерв'ю американського блогера з російським президентом. У виданні нагадують, що Карлсон в минулому неодноразово повторював російську пропаганду та дезінформацію щодо України, а також ставив під сумнів, що США повинні витрачати мільярди, щоб допомогти країні захистити себе.

Про прихильність Такера до Путіна кажуть і інші оглядачі в США.

"Коли я вперше почув, що він там (в Росії - ред.), я припустив, що він прибув, щоб отримати нагороду. Немає американця, який зробив для Володимира Путіна більше, ніж Такер Карлсон", - каже в етері CNN політичний коментатор Дейвід Аксельрод і додає, що Карлсон послідовно сварить президента Зеленського та підносить Путіна.

"Путін наказав державному каналу висвітлювати Такера та транслювати його коментарі, тому що він вважає, що вони допомагають його військовій кампанії. Так що я певний, що у них буде тепла зустріч", - каже Аксельрод.

Цим інтерв’ю Карлсон лише хоче привернути увагу до себе, а не надати інформацію, каже популярний в США відеоблогер та колишній ведучий CNN Кріс Куомо.

"Такер Карлсон отримує саме те, чого хоче: увагу. Він у Росії, бере інтерв’ю у Володимира Путіна. Відверто кажучи, мені байдуже його пояснення, чому він це робить — що він журналіст і йому потрібно інформувати людей. Він може називати себе як завгодно", - цитує Куомо видання The Hill. Куомо в низці інших медійників висловлюють сумнів в тому, чи можна називати Карлсона журналістом.

"Корисний ідіот" Кремля - термін популярний серед критиків Карлсона у США

"Такер Карлсон приєднується до довгого списку "корисних ідіотів" - журналістів, які допомагають тиранам" – стаття під такою назвою вийшла у виданні Politico. Він стверджував, що Вашингтон повинен стати на бік Росії у війні проти України, назвав українського Володимира Зеленського "небезпечним та авторитарним" та в унісон з Путіним закликав до захисту "традиційних цінностей", що в Росії зазвичай означає порушення прав ЛГБТ, зазначає видання.

Навіть Кремль, пише Politico, фактично визнав, що вибрав його як "корисного ідіота".

Кремль заперечив заяву Карлсона про те, що ЗМІ, буцімто, не потрудилися звернутися до Путіна з проханням про інтерв’ю. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков сказав: "Пан Карлсон не має рації, але він, власне, цього й не може знати. Ми отримуємо багато заявок на інтерв'ю із президентом" і додав, що запити західних ЗМІ були відхилені, оскільки "вони не можуть похвалитися спробами хоча б виглядати неупереджено".

Видання порівнює його з Волтером Дюранте, який, будучи шефом московського бюро New York Times у 1922-1936 роках, брехав про Голодомор в Україні, з нацистським пропагандистом Вільямом Джойсом та прихильницею Гітлера британською світською левицею Юніті Вітфорд.

"Корисним ідіотом" назвала Такера Карслона і колишня перша леді та ексдержсекретарка США Гілларі Клінтон. Разом з тим вона додала, що її не здивувала новина про інтерв’ю з огляду на попередні коментарі Карлсона щодо війни в Україні.

"Він говорить речі, які не відповідають дійсності. Він повторює брехню Володимира Путіна про Україну, тому я не розумію, чому б Путіну не дати йому інтерв’ю", – сказала Клінтон в інтерв’ю на каналі MSNBC.

При цьому, каже вона, над Карлсоном насміхаються в Росії:

"Якщо ви насправді читаєте переклади того, що говорять у російських ЗМІ, вони висміюють його… він як щеня".

"Я не здивуюся, якщо у нього з’явиться контракт з російським виданням, тому що він корисний ідіот", - каже Клінтон.

Інтерв'ю в Кремлі може бути взаємовигідним як для Карлсона, так і для Путіна, пише видання The New York Times. Пан Карлсон втратив найпомітнішу платформу в консервативних ЗМІ, коли його витіснили з Fox минулого року, тоді як пан Путін втратив найвідомішого пропагандиста своїх антиукраїнських тез у Сполучених Штатах, пише видання.

У той час, як пан Карлсон продовжує надавати кремлівським ЗМІ пропутінські коментарі для споживання в Росії, його популярність у Сполучених Штатах впала, після того, як він ʼзалишив Fox News, де його аудиторія становила понад 3 мільйони за ніч, пише The New York Times.

Карлсон раніше критикував Путіна

А от видання Washington Post нагадує про різку зміну ставлення Карлсона до Путіна.

У виданні нагадали про історію, коли у 2005 році російський президент поклав у кишеню інкрустований діамантами перстень Суперкубка, який власник New England Patriots Роберт Крафт показав йому під час ділової зустрічі. Тоді, коментуючи це у своїй програмі на каналі MSNBC, Карлсон сказав: "Путін просто заграбастав його, тому що це те, що ти робиш, коли ти російський диктатор. Ти просто забираєш чуже".

До того, як Карлсон почав працювати у Fox News, пише Washington Post, він відверто цинічно ставився до Путіна. Він глузував, коли Путіна назвали людиною року за версією Time. Він зображав Путіна як надто охочого союзника ворогів США, а також критикував Росію за встановлення поліцейської держави та пригнічення свободи слова.

У своїх етерах Карлсон неодноразово насміхався над тодішнім президентом Бушем-молодшим за його фразу про те, що він подивився в очі Путіну та "зміг відчути його душу". "Путін не дбає про наші інтереси. Путін не перейшов би і вулицю, щоб врятувати наші життя", – сказав Карлсон у своїй програмі у 2007 році.

Американці підтримують допомогу Україні, попри окремі голоси, які "зводять наклеп" - Білий дім про інтерв'ю Карлсона

Як повідомляв Голос Америки, ще до публікації інтерв’ю дискусії довкола нього стали частиною обговорень у США та інших країнах про рівень міжнародної допомоги Україні, а також про роль ЗМІ в інформуванні суспільств про війну.

"Підтримка України відповідає фундаментальним інтересам національної безпеки США і трансатлантичного альянсу", - сказав радник з питань національної безпеки США Джейк Салліван на спільній конференції з керівником НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі.

"Щодо цього інтерв’ю, ми й раніше чули голоси в Сполучених Штатах, Європі та інших частинах світу, які піддавали сумніву, або зводили наклеп щодо нашої колективної підтримки України", - сказав він і додав, що "переважна більшість американського народу бачить у цьому користь, а сильна двопартійна група сенаторів і членів Палати представників продовжує підтримувати Україну".