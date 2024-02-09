Путін каже, що своєї мети в Україні ще не досягнув

Російський президент Владімір Путін у першому за понад два роки інтерв’ю західному журналісту повторив свої виправдання російської війни проти України і знову виголосив претензії щодо українських територій.

Президент Путін, як і не раз раніше, говорив про готовність вести переговори, але при цьому заявив, що ще не виконані завдання відкритого російського вторгнення в Україну, яке розпочалося за його наказом 24 лютого 2022 року.

Путін розмовляв з американським журналістом Такером Карлсоном у Москві 6 лютого, і головною темою була війна Росії проти України, яка за визнанням російського президента сягає корінням 2014 року.

Найбільше в оприлюдненому понад двогодинному записі Владімір Путін говорив про давню історію, починаючи з раннього середньовіччя: про Київську Русь, варягів, Богдана Хмельницького, протистояння Московського царства з Польщею, про Другу Світову війну, розвал Радянського Союзу і далі.

Він знову наголошував, що Росія, яка за його словами називалася Радянським Союзом, “подарувала” Україні російські території, а також, як він сказав, угорські і румунські.

Обміняти журналіста на вбивцю

В інтерв’ю також йшлося про проблеми у відносинах Росії зі США та інші питання.

Зокрема Такер Карлсон запитував Путіна про американського журналіста Евана Ґершковіча, якого тримають в Росії за ґратами майже рік за звинуваченнями у шпигунстві.

Російський президент доводив, що Ґершковіч збирав інформацію не як журналіст, а як шпигун.

При цьому Владімір Путін заявив про можливість обміну американського журналіста і згадав про особу, яку Москва напевне хотіла б отримати навзамін.

Путін не назвав імені, але згадав про російського вбивцю засудженого в Німеччині, якого він назвав “чоловіком, який з патріотичних міркувань ліквідував в одній з європейських столиць бандита”, причетного до війни в Чечні.

Тому опису відповідає засуджений в Німеччині Вадим Красіков, якого визнали винним в убивстві Зелімхана Ханґошвілі в берлінському парку 2019 року.

Запитання, яких не було

У викладеному інтерв’ю Такера Карлсона нема запитань до Путіна щодо звинувачень про воєнні злочини вчинені під час російської війни в Україні.

Карлсон не запитував про ордер на арешт Путіна виданий Міжнародним кримінальним судом за звинуваченнями у викраденнях дітей з України.

Журналіст також не згадував про виявлені на визволених від російських окупантів територіях в Україні вбитих цивільних і про свідчення звірств, зокрема тортур, зґвалтувань та іншого насильства.

Такер Карлсон не запитував Путіна про небувалі з часів Другої Світової війни у Європі руйнування міст з застосуванням ракет і новітніх дронів.

Напередодні Такер Карлсон дорікав міжнародним засобам масової інформації за те, що, як він стверджував, “жоден західний журналіст не подбав про інтерв’ю” з Путіним з 2022 року.

Але багато колег вказали у відповідь, що це неправда, бо Путін постійно відмовлявся від численних пропозицій.

Речник Кремля також визнав, що російський президент не хоче розмовляти з журналістами провідних західних телекомпаній та інших ЗМІ, бо Москва вважає їх однобокими й упередженими, коли йдеться про висвітлення Росії.