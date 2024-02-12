Боррель завуальовано закликав США переглянути постачання зброї Ізраїлю

Глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозеп Боррель у понеділок завуальовано закликав Сполучені Штати скоротити постачання зброї Ізраїлю через великі жертви серед цивільного населення в Газі, повідомляє Reuters.

Боррель нагадав, що президент США Джо Байден минулого тижня заявив, що відповідь Ізраїлю на атаку ХАМАС 7 жовтня була «надмірною», а офіційні особи США та інших західних країн неодноразово заявляли, що в Газі гине занадто багато мирних жителів.

Як повідомляв раніше Голос Америки, 9 лютого Пентагон повідомив, що міністр оборони Ллойд Остін розмовляв зі своїм ізраїльським колегою Йоавом Галлантом у четвер. Під час їхніх дискусій глава оборони США «знову наголосив на необхідності захисту цивільних осіб під час операцій Ізраїлю проти ХАМАСу».

«Що ж, якщо ви вважаєте, що вбивають занадто багато людей, можливо, вам слід надати менше зброї, щоб запобігти загибелі такої кількості людей», — сказав Боррель журналістам після зустрічі міністрів допомоги розвитку ЄС у Брюсселі.

«Якщо міжнародне співтовариство вважає, що це бійня, що вбивають занадто багато людей, можливо, нам варто подумати про забезпечення зброєю», — додав він.

Боррель також зазначив, що суд Нідерландів у понеділок наказав уряду Нідерландів заблокувати весь експорт запчастин для винищувачів F-35 до Ізраїлю через побоювання, що вони використовувалися у діях, які становлять порушення міжнародного права під час війни в Газі.

Боррель сказав, що країни неодноразово заявляли, що Ізраїль вбиває занадто багато мирних жителів у Газі, але не робили нічого конкретного, щоб запобігти вбивствам.

Ізраїль наполягає на тому, що вживає значних заходів для захисту цивільного населення, але змушений проводити військові операції в цивільних районах, оскільки там діє ХАМАС, палестинське бойове угруповання, відповідальне за атаку 7 жовтня.

Сполучені Штати є найважливішим іноземним постачальником зброї для Ізраїлю. Він щорічно надає Ізраїлю 3,8 мільярда доларів військової допомоги, починаючи від винищувачів і закінчуючи потужними бомбами.

У своєму виступі в Брюсселі Боррель також піддав різкій критиці прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, заявивши, що він не прислухається до прохань зробити більше для захисту цивільних.