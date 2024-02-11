ХАМАС попередив Ізраїль, що вторгнення в Рафах загрожуватиме переговорам щодо заручників. Ізраїль знайшов тунель під штаб-квартирою UNRWA

ХАМАС попередив Ізраїль у неділю, 11 лютого, що наземний наступ на місто Рафах на півдні смуги Гази, де знайшла прихисток велика кількість палестинських біженців, поставить під загрозу переговори про звільнення заручників, захоплених ХАМАСом під час вторгнення в Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

“Будь-який напад окупаційної армії на місто Рафах підірве переговори про обмін”, - заявив один з лідерів ХАМАСу в інтерв’ю новинному агентству AFP.

Тим часом прем’єр-міністр Ізраїля Біньямін Нетаньягу раніше цього тижня заявив, що наказав військам готуватися до входу в місто на кордоні з Єгиптом, яке стало останнім притулком для жителів Гази, що тікають від постійних бомбардувань Ізраїлю в інших частинах смуги.

Втім Нетаньягу постав перед дедалі потужнішими закликами не атакувати місто, адже іноземні уряди, включно зі Сполученими Штатами, головним союзником Ізраїлю, та групи гуманітарної допомоги висловили глибоку стурбованість щодо наслідків операції для вимушено переміщених цивільних осіб.

Наразі близько 1,4 мільйона людей – або приблизно половина усього населення Гази – скупчилися в Рафаху, причому багато з них живуть на вулиці або в наметах, тим часом як їжа, вода та медикаменти у місті стають дедалі дефіцитнішими. Рафах є останнім великим населеним пунктом Гази, куди ще не увійшли ізраїльські війська.

В інтерв'ю американській мережі ABC News, яке транслюватиметься в неділю, 11 лютого, Нетаньягу заявив, що ті, хто закликають Ізраїль не заходити в Рафах, фактично дають ХАМАСу дозвіл залишитися.

Згідно з опублікованими витягами, Нетаньягу сказав, що операція в місті відбуватиметься, “забезпечуючи безпечний прохід для цивільного населення, щоб воно могло піти”.

ХАМАС захопив близько 250 заручників 7 жовтня, згідно з підрахунками AFP на основі офіційних даних Ізраїлю. Ізраїль каже, що 132 заручники все ще перебувають у Газі, але 29 вважаються мертвими.

Тим часом в єгипетському Каїрі відбувся новий раунд переговорів про призупинення бойових дій. ХАМАС продемонстрував готовність до припинення вогню, а також можливого обміну заручників на жінок та дітей, яких утримують в ізраїльських в'язницях.

Своєю чергою ізраїльські військові повідомили, що виявили мережу тунелів довжиною в сотні метрів, яка частково пролягає під штаб-квартирою Агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт на Близькому Сході (відоме як UNRWA за англійською абревіатурою).

Ізраїль назвав це новим доказом того, що ХАМАС використовував у своїх цілях головне агентство допомоги палестинцям, повідомляє агентство Reuters.

Знахідку було зроблено в той час, коли UNRWA проводить внутрішнє розслідування на фоні призупинення рядом країн-донорів фінансування агентства після того, як у січні Ізраїль висунув звинувачення, що деякі співробітники агентства паралельно були агентами ХАМАСу.

Своєю чергою палестинці звинуватили Ізраїль у фальсифікації інформації з метою заплямувати UNRWA, в якому працюють 13 000 людей в смузі Гази, і яке роками виступало одним з джерел порятунку для залежного від зовнішньої допомоги населення Гази.

Агентство адмініструє школи, клініки первинної медичної допомоги та інші соціальні служби, а також розподіляє допомогу, й характеризує свою діяльність, як суто гуманітарну.

Штаб-квартира UNRWA розташована в місті Газа, серед північних районів, які ізраїльські війська зайняли на початку війни проти ХАМАСу.

Ізраїльські армійські інженери показали тунель представникам іноземних ЗМІ. Тунель, який, за словами військових, має довжину 700 метрів і глибину 18 метрів, іноді роздвоюється й має бічні кімнати.

Журналісти змогли побачити офісне приміщення зі сталевими сейфами, які були відкриті та пусті, кахельний туалет, а також велику кімнату з комп’ютерними серверами та іншу з промисловими батарейними блоками.

“Звідси все ведеться. Звідси подається вся енергія для тунелів, якими ви пройшли”, — пояснив ізраїльський військовий, який супроводжував журналістів.

“Це одне з центральних командувань розвідки. Це місце є одним із підрозділів розвідки ХАМАСу, звідки вони керували більшою частиною бойових дій”.

За інформацією ізраїльських військових, ХАМАС, вірогідно, евакуювався перед наступом Ізраїлю, завчасно перерізавши усі комунікаційні кабелі, які, як було показано журналістам у наземній частині візиту, проходять через підлогу підвалу штаб-квартири UNRWA.

У своїй заяві UNRWA стверджує, що ізраїльська влада офіційно не повідомляла організацію про тунель. UNRWA покинула штаб-квартиру 12 жовтня, через п’ять днів після початку війни. Відтак організація “не може підтвердити чи іншим чином прокоментувати” цю знахідку Ізраїлю.

“UNRWA... не має спеціальних військових чи безпекових знань, а також не має можливості проводити військові інспекції того, що розташоване або може бути під її приміщеннями”, - йдеться в заяві.

“У минулому щоразу, коли підозрілу порожнину виявляли поблизу або під приміщенням UNRWA, листи протесту негайно надсилалися сторонам конфлікту, включно з фактичною владою в Газі (ХАМАС), і владою Ізраїлю».

Високопоставлений представник ХАМАСу Самі Абу Зухрі відкинув заяви Ізраїлю про тунель як “брехню”. Він сказав Reuters, що Ізраїль ставив за мету підірвати роботу UNRWA і “прикривав це рішення, висуваючи ці звинувачення”.

Прибічники UNRWA кажуть, що це єдине агентство, яке має засоби, щоб допомогти палестинцям у гуманітарній кризі, яка поглиблюється. Своєю чергою Ізраїль стверджує, що агентство “просякнуте ХАМАСом”, і його треба замінити. ХАМАС заперечує діяльність на цивільних об'єктах.