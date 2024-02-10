Ізраїль обстрілює Рафах з повітря, готується до наземної операції на півдні сектора Гази

Ізраїльська авіація завдала ударів по місту Рафах в секторі Газа в суботу після того, як прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу наказав своїм військовим підготувати план евакуації цивільних осіб з міста на південному кордоні сектора Газа перед очікуваною наземною операцією.

Associated Press з посиланням на офіційних осіб у сфері охорони здоров'я та очевидців повідомляє про 28 загиблих у результаті авіаударів по кількох будинках у районі Рафаха. AP повідомляє, що серед загиблих 10 дітей.

Офіс Нетаньягу повідомив у п’ятницю, що військовим було наказано розробити план евакуації цивільного населення в Рафаху та знищити чотири батальйони ХАМАСу, які, за їхніми даними, були дислоковані у місті.

«Неможливо досягти мети війни щодо знищення ХАМАСу, залишивши чотири батальйони ХАМАСу у Рафаху», — сказав Нетаньягу в заяві.

При цьому він сказав, що «інтенсивна діяльність у Рафаху вимагає від цивільного населення евакуації районів бойових дій».

У заяві не вказано, куди, на його думку, можуть евакуюватися понад 1,4 мільйона палестинців. Представники Організації Об'єднаних Націй неодноразово заявляли, що ніде в Газі не є безпечно.

Цього тижня Нетаньягу заявив, що Рафах і місто Хан-Юніс є «двома останніми оплотами ХАМАСу». ХАМАС визнаний у США терористичною групою.

Рафах є на кордоні з Єгиптом, і тамтешні чиновники попередили, що будь-яка наземна операція в цьому районі або масове переміщення через кордон підірве 40-річний мирний договір з Ізраїлем.

У Рафаху є також головний гуманітарний пункт в’їзду в Газу; інтенсивні бої можуть ще більше перешкодити зусиллям з надання допомоги.

Попередження США

Оголошення Нетаньягу пролунало після того, як під час пресконференції у четвер президент США Джо Байден виступив із критикою ізраїльської військової кампанії в Газі, назвавши «надмірною» поведінку Ізраїлю у військовій операції.

У п'ятницю Пентагон повідомив, що міністр оборони Ллойд Остін розмовляв зі своїм ізраїльським колегою Йоавом Галлантом у четвер. Під час їхніх дискусій глава оборони США «знову наголосив на необхідності захисту цивільних осіб під час операцій Ізраїлю проти ХАМАСу».

ООН застерігає щодо цивільних

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш сказав, що буде ризик «гігантської трагедії», якщо армія оборони Ізраїлю розширить свій наступ на місто.

«Ми жодним чином не підтримуватимемо примусове переміщення, яке суперечить міжнародному праву», — сказав журналістам у п’ятницю речник Гутерріша про потенційну евакуацію з Рафаха.

Глава ООН попереджає про «гігантську трагедію», якщо ізраїльська армія розширить бойові дії на Рафах.

Керівник агентства ООН, яке надає допомогу палестинцям, сказав, що в місті зростає відчуття тривоги та паніки, тому що люди не знають, куди йти.

«Будь-яка широкомасштабна військова операція серед цього населення може призвести лише до додаткового шару нескінченної трагедії, яка розгортається», – сказав генеральний комісар БАПОР Філіпе Лаццаріні.

Кетрін Рассел, виконавча директорка ЮНІСЕФ, сказала: «Ескалація бойових дій у Рафаху, яка вже є напруженою через надзвичайну кількість людей, які були переміщені з інших частин Гази, ознаменує ще один руйнівний поворот у війні, яка за повідомленнями, було вбито понад 27 000 людей — більшість з них жінки та діти.

«Ще тисячі людей можуть загинути в результаті насильства або через відсутність основних послуг і подальшого зриву гуманітарної допомоги», — сказала Рассел.

Вона додала, що у відсутності функціонуючих лікарень, притулків, ринків та систем водопостачання у секторі Газа, «голод і хвороби різко зростуть, забираючи більше дитячих життів».

Ізраїльська війна проти ХАМАСу почала після атаки цього угруповання на Ізраїль 7-го жовтня 2023 року. Напруження посилилося на всьому Близькому Сході після атаки безпілотника в січні, внаслідок якої загинули троє американських солдатів на північному сході Йорданії поблизу сирійського кордону.