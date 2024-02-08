США та Ізраїль узгоджують зусилля із звільнення заручників зі Смуги Гази

Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив зусилля зі звільнення заручників, утримуваних бойовиками ХАМАСу у Газі, під час зустрічі в четвер із членами військового кабінету прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

Відкриваючи зустріч з колишніми військовими Бенні Ганцем і Габі Айзенкотом Блінкен сказав, що вони зосередяться на "тому, щоб заручники повернулись до своїх сімей та на роботі, яка ведеться з цією метою..."

Блінкен сказав, що він також планує поінформувати учасників про зустрічі, які він провів в регіоні під час поїздки, яка включала зупинки в Саудівській Аравії, Єгипті, Катарі та на Західному березі.

Ганц сказав Блінкену, що найактуальнішим питанням є пошук способів повернути заручників.

Зустрічі відбуваються, коли Ізраїль і ХАМАС розглядають пропозицію щодо нового тимчасового припинення вогню, яке передбачало б призупинення бойових дій і звільнення заручників із Гази.

Високопоставлений чиновник ХАМАСу сказав, що делегація ХАМАСу вирушить до Каїра в четвер для продовження переговорів з офіційними особами Єгипту та Катару.

Блінкен заявив у середу, що відповідь лідерів ХАМАС на план, розроблений офіційними особами США, Єгипту, Катару та Ізраїлю, містила «очевидні непочаті наміри», але залишилося місце для поточних переговорів.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, однак, відкинув запропонований ХАМАС план припинення війни в Газі, натомість пообіцявши продовжувати атаку своєї країни на бойовиків, доки вона не досягне «абсолютної перемоги».

"Ми на шляху до абсолютної перемоги. Іншого рішення немає", - сказав Нетаньягу на пресконференції після зустрічі з Блінкеном. Він сказав, що військові зусилля Ізраїлю триватимуть місяці, а не роки.

У своїй пропозиції ХАМАС закликав ввести три 45-денні етапи, спочатку звільнивши всіх жінок і дітей, які залишилися, а також літніх і хворих чоловіків, в обмін на невизначену кількість палестинських в'язнів, утримуваних Ізраїлем.

План ХАМАС закликає Ізраїль вийти з населених районів і припинити повітряне бомбардування, а також допустити значно більше гуманітарної допомоги в Газу та дозволити палестинцям повернутися до своїх домівок, у тому числі в спустошену північну Газу.

Другий етап, який буде обговорюватися під час втілення першого, включатиме звільнення всіх заручників, які залишилися, переважно солдатів, в обмін на звільнення Ізраїлем усіх затриманих палестинців старше 50 років, включаючи високопоставлених бойовиків.

Ізраїль звільнить додатково 1500 ув'язнених, 500 з яких буде визначено ХАМАСом, і завершить свій вихід із Гази.

На третьому етапі сторони обміняються останками заручників і полонених. Ізраїль вважає, що понад два десятки з решти приблизно 130 заручників у Газі вже загинули або були вбиті.

Пропозиція ХАМАСу також передбачала збереження бойовиками правового контролю над вузькою територією вздовж Середземного моря та право відновлювати свій військовий потенціал.

Блінкен веде свій п’ятий раунд переговорів з лідерами Близького сходу в досі безрезультатних спробах припинити війну, яка спалахнула після нападу на Ізраїль 7 жовтня, у результаті якого загинуло 1200 людей. Представники ХАМАСу в галузі охорони здоров’я в Газі кажуть, що в результаті контрнаступу Ізраїлю загинуло понад 27 500 осіб і близько 2 мільйонів палестинців у Газі були змушені залишити свої домівки.

У середу Блінкен провів переговори з президентом Палестинської автономії Махмудом Аббасом у Рамаллі та з високопоставленими лідерами національної безпеки Ізраїлю, включаючи Нетаньягу та міністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта.

Блінкен підтвердив підтримку США створення палестинської держави як найкращого способу забезпечення тривалого миру та безпеки як для ізраїльтян, так і для палестинців, а також більшої інтеграції для регіону. За даними Держдепу, Блінкен також наголосив на нагальній необхідності знизити напруженість на Західному березі річки Йордан і запобігти розширенню конфлікту.

Нетаньягу відкинув будь-яку домовленість, яка залишила б за ХАМАСом повний або частковий контроль над Газою. Він також сказав, що Ізраїль є «єдиною силою», яка здатна гарантувати безпеку в довгостроковій перспективі. США закликали до активізації палестинської влади для управління Газою та окупованим Ізраїлем Західним берегом, що Нетаньяху також відхилив.

Мартін Гріффітс, заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань і координатор надзвичайної допомоги, сказав, що більше половини населення Гази наразі скупчено в Рафах, місті, яке спочатку було домом для 250 000 людей, розташованому прямо на кордоні з Єгиптом.

«Їхні умови життя жахливі — їм бракує найнеобхіднішого, щоб вижити, їх переслідують голод, хвороби та смерть», — сказав глава гуманітарної організації ООН.

До роботи над статтею долучились Кореспондент «Голосу Америки» в ООН Маргарет Бешир і голова бюро Білого дому Петсі Відакусвара. В статті було використано матеріали Associated Press, Agence France-Presse та Reuters.