Україна зіткнеться з потенційно “катастрофічною нестачею” боєприпасів вже навесні - ABC

До весни Україна зіткнеться з потенційно катастрофічною нестачею боєприпасів і протиповітряної оборони, що може фактично переломити хід війни та дати значну перевагу президенту Путіну сказали неназвані американські посадовці виданню ABC.

Джерела називають "кінець березня" особливо критичним для українських військ, якщо Конгрес не прийме новий законопроєкт про допомогу.

"Зараз ми на перехресті, і ситуація лише погіршуватиметься поступово протягом весни та літа. Отже, цей період часу, у який ми вступаємо, є критичним періодом", — цитує ABC високопоставленого посадовця Міноборони США.

"Об’єкти, які сьогодні захищені, не зможуть захистити всі ці локації в майбутньому, без поповнення запасів перехоплювачів", — сказав високопоставлений посадовець оборони. І якщо Росія отримає контроль над небом, "це повністю змінить характер цієї боротьби".

Крім того, офіційні особи кажуть, що Україні терміново потрібні як малі, так і великі боєприпаси, включаючи ракети з GPS-наведенням, які роблять пускові установки HIMARS більш ефективними.

Інше занепокоєння викликають спроможності протиповітряної оборони України. посадовці вказують, що Україна все ще потребує грошей на будівництво інфраструктури для підтримки переданих винищувачів F-16, які планується розгорнути пізніше цього року. Йдеться про злітно-посадкові смуги та підвіси для зберігання літаків. Крім того, без затвердження додаткової допомоги США не зможуть продовжувати тренувати українських пілотів.

Військові операції в Україні коштували Росії до 211 мільярдів доларів, а країна втратила 10 мільярдів доларів через скасування або призупинення продажу зброї, цитують неназваного представника Пентагону ЗМІ. Згідно з даними Пентагону, щонайменше 20 середніх і великих російських військово-морських суден були потоплені в Чорному морі, а 315 000 російських солдатів були вбиті або поранені. За оцінками розвідувального управління Міноборони від 8 грудня, наданими Конгресу, Росія втратила приблизно 2200 танків із 3500, які вона мала до початку війни.

Втім, аналітики кажуть, що ці втрати не паралізували російську армію, оскільки Москва доправляє на поле бою техніку радянських часів, а також виготовляє нову.

Міжнародний інститут стратегічних досліджень не бачить жодних ознак того, що Росія похитнулася під вагою таких значних втрат на полі бою.

"Росія зможе продовжувати наступ на Україну з нинішніми темпами інтенсивності ще 2-3 роки, а може, й довше", - йдеться в нещодавньому аналізі інституту.

Як повідомляв раніше Голос Америки, 13 лютого Сенат схвалив законопроєкт, що передбачає допомогу союзникам США, зокрема Україні, Ізраїлю та Тайваню обсягом 95,34$ млрд, з яких 60$ млрд передбачено для Києва. Палата представників відклала голосування за законопроєкт до свого повернення до роботи 28 лютого.

Президент Джо Байден у мережі Х розкритикував республіканців, які виступили проти голосування: "Нездатність підтримати Україну в цей критичний момент ніколи не буде забута".