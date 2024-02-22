Данія, Нова Зеландія оголосили нову допомогу для України

Данія підписала 10-річну угоду про безпекові зобов’язання з Україною, а також оголосила про надання нового пакета військової допомоги Україні на суму 1,7 мільярда крон (247,4 мільйона доларів), повідомляє агентство Reuters.

“Данія — одна з країн, яка найбільше підтримує Україну, і я пишаюся цим”, — заявила журналістам прем'єр-міністрка Данії Метте Фредеріксен.

Двостороння безпекова угода України з Данією слідує за подібними угодами, нещодавно підписаними Києвом з Великою Британією, Німеччиною та Францією й покликана зміцнити безпеку країни, поки Україна чекає на приєднання до оборонного альянсу НАТО.

“Угода означає, що майбутня військова та цивільна підтримка буде встановлена в рамках наступних 10 років відповідно до двосторонньої політичної угоди”, — йдеться в заяві МЗС Данії, яку цитує агентство AFP.

Підтримку фінансуватиме Український фонд Данії, обсяг якого наразі оцінюють у 69,1 мільярда крон (10 мільярдів доларів), йдеться у повідомленні.

“Зобов'язання будують мости до майбутнього членства України в ЄС і НАТО”, - йдеться далі у заяві уряду.

Згідно з останніми даними Кільського інституту світової економіки, Данія є четвертою за величиною країною-донором військової допомоги Україні після США, Німеччини та Великої Британії (не враховуючи допомогу ЄС як блоку), із загальною допомогою на суму 8,5 мільярда євро. За відсотком ВВП, наданим у вигляді допомоги Україні, Данія є другою після Естонії, із загальним показником близько 3%.

Зобов’язання Данії щодо безпеки включають продовження надання військової допомоги й навчання, “але це також передвіщає набагато тіснішу співпрацю між Данією та Україною, яка, серед іншого, передбачає співпрацю в кіберпросторі та розвідці”, – заявив міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен, якого цитує AFP.

Що стосується нового – 15-го – пакету військової допомоги Україні, то він збільшить загальну суму пожертв Данії Україні до 33,3 мільярда крон з моменту вторгнення Росії два роки тому, зазначає Reuters.

Оголошуючи пакет допомоги, Фредеріксен звернулася до союзників із закликом збільшити підтримку України.

“Необхідно підкреслити, що якщо вони [Україна] хочуть досягти успіху на полі бою, зараз має надходити більше пожертв”, - сказала Фредеріксен, цитує Reuters.

“З цього погляду ми продовжуємо робити додаткові пожертви від Данії в надії, що інші країни зроблять те саме, не через шість чи 12 місяців, а зараз, коли потреба дуже, дуже велика”, - додала вона.

Президент України Володимир Зеленський так прокоментував цю подію на своїй сторінці в мережі Х: “Дякую Прем’єр-міністрові Данії Метте Фредеріксен, уряду, парламенту і всьому данському народу за оголошення сьогодні 15-го пакета військової допомоги Україні.

Боєприпаси та дрони – наші першочергові потреби на полі бою.

Ціную, що всі наші домовленості виконуються швидко й ефективно.

Вдячний за лідерство й непохитну підтримку України з боку Данії в нашій боротьбі за спільні цінності, принципи та свободу.

За словами Фредеріксен, Данія, яка разом з Нідерландами та Сполученими Штатами очолює коаліцію з допомоги Україні у створенні майбутніх військово-повітряних сил, планує здійснити перше постачання винищувачів F-16 в Україну цього літа.

Вона також зазначила, що Данія профінансувала закупівлю 15 тис. артилерійських боєприпасів, через контакти з Чехією. Вони мають надійти в Україну “протягом кількох місяців”.

Пакет також включає засоби протиповітряної оборони, засоби розмінування та безпілотники.

Сьогодні ж уряд Нової Зеландії також оголосив новий пакет допомоги Україні загальною сумою 25,9 мільйона новозеландських доларів, повідомляє новозеландське видання Newshub. Відтак, загальна підтримка України Новою Зеландією за останні два роки сягне понад 100 мільйонів доларів.

“Це демонструє непохитну підтримку Новою Зеландією України та нашу серйозну відданість захисту міжнародної системи, заснованої на правилах, яка відображає наші цінності та підтримує наші інтереси”, — зазначив міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс, якого цитує Newshub.

Серед іншого, цей пакет допомоги включатиме 6,5 мільйона доларів, які будуть надані Сполученому Королівству для закупівлі Україною зброї та боєприпасів.

Коментуючи цю подію, президент України Володимир Зеленський написав на своїй сторінці в мережі Х: “Я вдячний Новій Зеландії та прем’єр-міністру [Крістоферу Лаксону] за новий пакет допомоги.

Ця своєчасна підтримка включає в себе сприяння підготовці українських військовослужбовців, зміцнення нашої обороноздатності, надання розвідувальної та логістичної підтримки, засобів зв’язку, гуманітарної допомоги, а також зусилля з відбудови".