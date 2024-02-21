Байден закликав спікера Джонсона поставити на голосування законопроєкт, що включає допомогу Україні

Президент США Джо Байден закликав спікера Палати представників Конгресу винести на голосування законопроєкт, який включає додаткове фінансування для союзників США, в тому числі України, який на позаминулих вихідних затвердив Сенат.

"Одна з найпотужніших речей, які ми можемо зробити, щоб протистояти Путіну, — ухвалити двопартійний законопроєкт про національну безпеку та підтримати Україну. Сенат його вже ухвалив. І якби Палата представників провела голосування, він би був прийнятий. Спікер повинен поставити його на голосування", - написав Байден у мережі Х.

Напередодні другої річниці від повномасштабного вторгнення Росії в Україні тиск на спікера Джонсона винести законопроєкт про додаткову допомогу союзникам посилюється.

Напередодні Держдеп США закликав Конгрес прийняти законопроєкт про додаткове фінансування національної безпеки, щоб дати Україні можливість захиститись від вторгнення. “Без додаткової підтримки з боку Конгресу, Україна не зможе поповнити свою протиповітряну оборону та запаси боєприпасів, щоб захистити себе від агресії Росії”, – заявив речник Держдепартаменту Метью Міллер. Вкрай важливо, щоб Конгрес діяв без подальших зволікань, додали у Держдепі.

Також про необхідність ухвалення Конгресом цього законопроєкту наголосив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, вказавши, що через бездіяльність Конгресу в українців закінчується зброя.

"Українські війська були змушені відійти з міста на сході України, де вони воювали з Росією протягом багатьох місяців, що дало (президенту Росії Володимиру) Путіну першу помітну перемогу на полі бою. Багато в чому це сталося тому, що в Україні закінчується зброя через бездіяльність Конгресу", – сказав Салліван під час розмови з пресою у вівторок.

Як повідомляв раніше Голос Америки, 13 лютого Сенат схвалив законопроєкт, що передбачає допомогу союзникам США, зокрема Україні, Ізраїлю та Тайваню обсягом 95,34$ млрд, з яких 60$ млрд передбачено для Києва. Після того документ має розглянути Палата представників, яка повернеться до роботи 28-го лютого