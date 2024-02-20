Салліван: через бездіяльність Конгресу в українців закінчується зброя

Через бездіяльність Конгресу в українців закінчується зброя, а в Авдіївці українські війська не мали боєприпасів, щоб зупинити Росію, заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.

Під час розмови з пресою він додав, що Конгрес має ухвалити законопроєкт про додаткове фінансування допомоги союзникам, який понад тиждень тому хвалив Сенат.

«Українські війська були змушені відійти з міста на сході України, де вони воювали з Росією протягом багатьох місяців, що дало (президенту Росії Володимиру) Путіну першу помітну перемогу на полі бою. Багато в чому це сталося тому, що в Україні закінчується зброя через бездіяльність Конгресу», – сказав Салліван.

Російські війська продовжують атакувати як з землі, так і з повітря, намагаючись виснажити українську оборону, над створенням якої ми так багато працювали протягом останніх кількох років

Як повідомляв раніше Голос Америки, 13 лютого Сенат схвалив законопроєкт, що передбачає допомогу союзникам США, зокрема Україні, Ізраїлю та Тайваню обсягом 95,34$ млрд, з яких 60$ млрд передбачено для Києва. Після того документ має розглянути Палата представників, яка повернеться до роботи 28-го лютого

«Кожен день затримки в Конгресі шкодить інтересам національної безпеки Сполучених Штатів. Ми все частіше отримуємо повідомлення про те, що українські війська заощаджують боєприпаси на передовій, оскільки російські війська продовжують атакувати як з землі, так і з повітря, намагаючись виснажити українську оборону, над створенням якої ми так багато працювали протягом останніх кількох років», – сказав Салліван.

Радник Білого Дому зокрема зауважив, що продовження допомоги Україні - як у стратегічних, так і економічних інтересах Америки.

«Зброя, яку ми відправляємо в Україну, виготовляється в Америці американськими робітниками в 40-ка штатах нашої країни. Це також у наших стратегічних інтересах або холоднокровних інтересах національної безпеки – допомогти Україні протистояти жорстокому вторгненню. З історії ми знаємо, що коли диктаторів не зупинити, вони продовжують наступати. Вартість для Америки зростає, а наслідки стають дедалі серйознішими для наших союзників по НАТО та інших країн», – запевнив Салліван.

Позики для України – не є шляхом вперед – Салліван

На питання журналіста щодо альтернативних шляхів допомоги Україні, як то надання позики, Салліван відповів, що не вважає таку альтернативу прийнятною. Радник Білого Дому зауважив, що Сенат за підтримки переважної більшості двох партій минулого тижня, підтримав пакет, який включає як військову і економічну допомогу, так і економічну допомогу у формі грантів.

Просити Україну взяти на свої плечі себе значну суму боргу прямо зараз, коли вона бореться за своє життя, – ми не вважаємо це найкращим шляхом вперед

«Просити Україну взяти на свої плечі себе значну суму боргу прямо зараз, коли вона бореться за своє життя, – ми не вважаємо це найкращим шляхом вперед. Ми вважаємо, що пакет, який ми розробили, і за який проголосували сенатори, як демократи, так і республіканці минулого тижня, є правильним пакетом», – наполягає Салліван.

Нові санкції через смерть Навального

Сполучені Штати 23-го лютого планують оголосити новий великий пакет санкцій проти Росії у зв'язку з другою річницею повномасштабного вторгнення Росії в Україну та через смерть в російській колонії минулого тижня опозиціонера Олексія Навального.

Про це у вівторок повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі. На думку Саллівана, це пакет матиме значний вплив на здатність Росії продовжувати свою агресію.

«Це буде значний пакет, який охоплюватиме низку різних елементів російської оборонно-промислової бази та джерел доходу для російської економіки. Вони живлять російську військову машину, яка посилює російську агресію та дає силу російським репресіям. Тож ми віримо, що це матиме вплив», – сказав Салліван і додав, що ці санкції доповнюють вже наявну широку систему санкцій, над створенням якої США працювали із союзниками та партнерами протягом останніх двох років.

«Але це ще одне посилення, ще один поворот колеса, і йдеться про цілий ряд мішеней, значний діапазон мішеней. Ми наполегливо й старанно працювали, щоб визначити їх», – додав він.