Швеція надасть Україні оборонну допомогу на понад 680$ млн

Швеція надасть Україні додаткову військову допомогу на 682 мільйони доларів, що включатиме передачу техніки та коштів для закупівлі зброї.

Це 15-й і допоки найбільший раунд допомоги Стокгольма для Києва. Загалом країна з моменту повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році надала України допомоги на понад 2,8 мільярда доларів.

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - заявив на пресконференції міністр оборони Пол Йонсон.

Новий пакет включає артилерійські боєприпаси, а також зенітну артилерію, гармати, кораблі, а також підводне озброєння, таке як міни та підводні дрони.

Також на пресконференції Йонсон сказав, що вітає новини про те, що парламент Угорщини планує наступного тижня проголосувати за членство Швеції в НАТО.

Керівна партія Угорщини "Фідес" запропонувала парламенту проголосувати за ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО 26 лютого, яку партія підтримає, заявив лідер парламентської групи "Фідес" у вівторок.