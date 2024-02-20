Адвокати Джуліана Ассанжа, ув’язненого у Великій Британії засновника організації WikiLeaks, почали у Високому суді в Лондоні те, що названо останньою спробою не допустити видання Ассанжа до США, де проти нього висунуті звинувачення пов’язані з викраденням інформації з урядових комп'ютерів.

52-річний Джуліан Ассанж намагається уникнути екстрадиції вже понад десятиліття, скориставшись притулком у лондонській будівлі посольства Еквадору впродовж семи років, а останні майже п’ять років сидить у британській в’язниці.

2022 року британське міністерство внутрішніх справ на підставі рішення суду задовольнило американський запит на екстрадицію.

Але адвокати Ассанжа подали апеляції, називавши звинувачення проти нього невиправданими; і також кажуть, що американський суд щодо нього не може бути справедливий та стверджують, що ймовірне ув'язнення чи покарання у США буде загрозою для його психічного здоров’я.

У США Ассанжу висунули 17 звинувачень у шпигунстві і одне звинувачення щодо публікації на WikiLeaks тисяч таємних військових і дипломатичних документів.

Адвокати Джуліана Ассанжа, деякі журналістські організації і правозахисні групи стверджують, що він виконував журналістську роботу, викриваючи несправедливість і порушення, скоєні представниками державних служб.

Прихильники зокрема вказують, що оприлюднені WikiLeaks таємні матеріали викрили випадки неправомірних дій американських військових в Іраку та в Афганістані.

Але прокурори у США стверджують, що Джуліан Ассанж діяв не як журналіст, а вступив у змову з метою викрадення інформації і без розбору розкрив таємні дані, в результаті чого під загрозою опинилися життя багатьох людей.

Критики WikiLeaks також вважають, що та організація виявила тенденційність, оприлюднюючи дані, які очевидно порушували питання щодо США і західних країн, але при цьому виглядало, що WikiLeaks і пов’язані з нею активісти цілеспрямовано уникають критики Москви чи можливого викриття російських дій у світі і всередині тієї країни.

Спільник Ассанжа, Бредлі Маннінґ, був засуджений у США за незаконне вилучення інформації з комп’ютерних систем американського міністерства оборони.



Маннінґ змінив стать на жіночу і взяв ім’я Челсі, та вийшов на свободу достроково після семи років в’язниці, отримавши помилування президента Барака Обами.