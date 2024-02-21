Столтенберг: Україна загалом має право завдавати ударів з F-16 по військових цілях в Росії

Україна, коли отримає винищувачі F-16 від союзників, за міжнародним правом може завдавати ударів по військових цілях в Росії, втім це питання вирішуватимуть країни, що постачають авіацію. Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю журналістці Радіо Свобода у Брюсселі Зоряні Степаненко.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи супроводжуватимуться винищувачі F-16 обмеженнями союзників, щоб не завдавати ударів по території Росії, очільник Північноатлантичного союзу відповів:

“У різних союзників – дещо різна політика щодо цього. Але загалом… це збройна агресія Росії проти України з грубим порушенням міжнародного права. А за міжнародним законодавством, Україна має право на самооборону. І це включає також завдавання ударів по законних військових цілях – російських військових цілях за межами України. Це міжнародне право”.

Генсекретар НАТО також зауважив, що союзники дослуховуватимуться до фахівців, щоб визначити готовність до відправлення в Україну винищувачів F-16.

“Маємо прислухатися до військових експертів щодо того, коли саме будемо готові або коли союзники будуть готові почати надсилати F-16. Чим швидше, тим краще. Водночас це має бути ефективна зброя з добре підготовленими пілотами, з хорошими обслуговувальними системами в наявності в момент, коли ми надамо цей механізм Україні”, – зазначив очільник альянсу в інтерв’ю Радіо Свобода.

Столтенберг також додав: “Неможливо точно сказати, коли, тому що це дилема. Ми всі хочемо, щоб F-16 були там (в Україні – ред.) якомога раніше. При цьому, звичайно, ефект від F-16 буде тим сильнішим і кращим, чим більш навчені та підготовлені пілоти. І не лише пілоти, а й технічне обслуговування, персонал і всі системи підтримки, які мають бути в наявності”.

17 лютого видання Foreign Policy з посиланням на європейських посадовців повідомило, що перші винищувачі F-16 можуть з’явитися в українському небі вже у червні 2024 року.

"Думаю, що в червні ми побачимо їх в Україні", — сказав міністр оборони Литви Арвидас Анушаускас. Ще один європейський посадовець на умовах анонімності сказав виданню, що вже в перший місяць літа в Україні можуть використовувати американські винищувачі.

Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат 21 лютого в інтерв’ю «Укрінформу» сказав, що наразі невідомо, коли Київ отримає літаки F-16. Але "процес іде", Україна переходить на винищувачі в екстреному порядку.

"Процес іде, льотчики вже літають, виконують польоти в небі. Поки що тривають польоти з інструкторами. Українські пілоти мають повністю освоїти техніку, керувати самостійно, без інструкторів. Проводяться тренувальні польоти", - каже речник.

Він наголосив, що не слід очікувати, що "прийдуть літаки і все - перемога". Україна, за словами Ігната, отримає не найновіші модифікації F-16, і їх "не дадуть зразу 40, 70 чи 120 літаків".

"Ви ж розумієте, що спочатку прибуде невелика група пілотів, починатимуть працювати в небі. Звичайно, Росія буде на це реагувати відповідно. Але процес підготовки пілотів і збільшення їх в Україні буде йти поступово".

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