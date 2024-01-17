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Годжес: Україні потрібен літак з радаром дальньої радіолокації, щоб управляти своїми F-16  

Колишній командувач Сухопутних сил США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес в інтерв'ю Українській службі Голосу Америки 17 січня 2024 року. Фото з екрана комп'ютера.
Колишній командувач Сухопутних сил США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес в інтерв'ю Українській службі Голосу Америки 17 січня 2024 року. Фото з екрана комп'ютера.

Росії за 10 років війни досі не вдалось досягти переваги в повітрі над Україною, заявив в інтерв’ю Голосу Америки колишній командувач Сухопутних сил США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес. Він також вважає, що збиття цих літаків продемонструвало неабиякий талант українських Сил повітряної оборони.

Коментуючи збиття двох цінних російських літаків нещодавно - А-50 із радаром дальнього радіолокаційного виявлення та судна з контролю та управління Іл-22, Годжес зазначив:

“Тут є три речі. По-перше, це нагадування, що Росії досі не вдалося досягти переваги в повітрі. Навіть за 10 років війни з величезними перевагами вони не змогли отримати перевагу в повітрі ні над Україною, ні над будь-якою з окупованих територій. Це неймовірний провал російських ВПС. По-друге, це відображає якість та можливості українських ППО. Вони отримали обладнання, їм вдається робити більше з того, що вони отримують, ніж будь-хто коли-небудь вважав можливим. Я маю на увазі, що це дивовижний талант українських збройних сил”, - аналізує Бен Годжес.

На думку американського генерала у відставці, втрата Росією цих літаків - це значні збитки, “оскільки це ще більше ускладнює координацію дій російських ВПС щодо виявлення української ППО”.

Бен Годжес також зауважив, що збиття літаків продемонструвало, наскільки важливим є пункт контролю та управління своїми винищувачами. І коли Україна отримає свої F-16, їм потрібно буде забезпечити управління ними під час виконання операцій.

“Результат цієї ситуації є нагадуванням для України, що коли вони отримають свої винищувачі F-16, мова не лише про один літак. Україні доведеться придумати, як вона буде забезпечувати командування та контроль цими F-16 (коли вони їх отримають). Очевидно, що у них немає А-50 (з дальнім радіолокаційним виявленням) чи чогось подібного, або системи АВАКС. А все-таки вони повинні будуть якось це забезпечити”, - наголосив Бен Годжес.

Наприкінці грудня перша група українських пілотів завершила базову й мовну підготовку й вирушила до Данії на навчання безпосередньо керувати бойовими літаками F-16, повідомили в Міноборони України. За даними відомства, навчання інженерів та авіатехніків, а також підготовка аеродромів та іншої інфраструктури нині триває.

Коли ж українські пілоти таки пересядуть на F-16 й наскільки ефективними вони будуть проти нинішніх російських атак, Голос Америки зібрав думки експертів.

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    Ірина Матвійчук

    Журналістка, репортерка, редакторка вебсайту. Цікавлюсь соціальними темами та історією. Для потенційних сюжетів завжди шукаю захопливі історії про українців у США, маловідомі сторінки історії, про неймовірні долі людей та бізнесів. Приєдналася до команди Української служби Голосу Америки у 2014 році. Перед тим працювала в журналі National Geographic та на "Радіо Свобода". Люблю читати книжки, створила у США книжковий клуб Books-R-Us Ukrainian. Із задоволенням подорожую в країни/регіони, які є непопулярними для туристів. Одружена, маю доньку.  

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