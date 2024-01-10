Як F-16 зможуть посилити українське ППО на тлі масованих атак РФ. Думки експертів

Наприкінці грудня перша група українських пілотів завершила базову й мовну підготовку й вирушила до Данії на навчання безпосередньо керувати бойовими літаками F-16, повідомили в Міноборони України. У відомстві заявили, що навчання інженерів та авіатехніків, а також підготовка аеродромів та іншої інфраструктури триває.

Таким чином вкотре зсунулись строки, в які обіцяні західними партнерами винищувачі четвертого покоління стануть на захист українського неба. Коли ж українські пілоти таки пересядуть на F-16 й наскільки ефективними вони будуть проти нинішніх російських атак? Голос Америки Українською зібрав думки експертів.

На що здатні "старі" F-16?

Дуже надійний, багатоцільовий і досить невибагливий щодо авіаційної інфраструктури – так винищувач Fighting Falcon "Бойовий Сокіл" F-16 описує американський пілот Ден Гемптон в інтерв'ю журналістці Української служби Голосу Америки Марії Прус.

За свою 20-річну кар'єру у ВПС США підполковник у відставці здійснив 151 бойовий виліт на цьому літаку. Він розповідає, що навіть попри те, що Україні, ймовірно, передадуть не найновіші модифікації F-16, ці літаки все одно стануть якісно новим кроком для українських Повітряних сил.

Одна з чудових характеристик цього літака це те, що його дуже легко оновити

"Одна з чудових характеристик цього літака це те, що його дуже легко оновити за допомогою вдосконаленої авіоніки та електронних радарів. Це все за принципом блоків, це такі електронні коробки, і ви витягуєте стару - та вставляєте нову. У літаків російського виробництва нічого схожого немає. - каже Гемптон. - І якщо F-16 керують західні пілоти або пілоти, які вчились на Заході, то це ще більша перевага, тому що ми не літаємо як росіяни, і ми не навчаємо людей як росіяни. Це, без сумніву, скажуть ваші пілоти, коли повернуться".

Гемптон закликав надати Україні F-16 та інші види озброєння ще навесні 2022 року. Він розчарований затримками у навчанні пілотів та передачі Києву цих винищувачів. Пілот неодноразово підкреслював, що як досвідчений льотчик готовий допомагати захищати українське небо у ролі приватного підрядника: "Я від початку радив Україні готувати власних пілотів, але це потребує часу. Тому Україні тим часом потрібно було наймати приватних підрядників".

я б усе одно також поїхав

Американський підполковник у відставці також зазначає, що ці винищувачі будуть потрібні Києву вже найближчим часом: "Навесні та на початку літа в Україні знову почнуться серйозні бої. Не те, що вони зараз не воюють, але я маю на увазі, що погода покращиться, сніг розтане і земля затвердішає для пересування танків і вантажівок. Ось тоді вони справді мають повернутися і бути здатними воювати. Чи станеться це? Не знаю. Я на це сподіваюся. Але я б усе одно також поїхав".

Роль F-16 у протиповітряній обороні

Колишній Верховний командувач військ НАТО в Європі Філіп Брідлав в інтерв'ю журналісту Української служби Голосу Америки Остапу Яришу також переконує, що F-16 значно зміцнять сили оборони України. Сам у минулому пілот F-16, Брідлав стверджує, що інтегровані у систему проти повітряної оборони, ці винищувачі допоможуть відбивати масовані повітряні атаки Росії.

F-16.. матимуть значний вплив, коли їх під'єднають до мережі синхронізованого управління

"F-16 схожий на Patriot в тому сенсі, що він більш ефективний, коли підключений до систем з датчиками, які передають інформацію системі озброєнь літака, - каже Брідлав. - F-16 змінять ситуацію. Вони матимуть значний вплив, коли їх під'єднають до мережі синхронізованого управління, яка допоможе підготуватись до запуску ракети".

Екскомандувач військ НАТО додає: "Україна вже робить хорошу роботу з обмеженою кількістю спроможностей, які вони мають. Але ми маємо дати їм більше".

В інтерв'ю журналісту Української служби Голосу Америки Богдану Цюпину австрійський військовий експерт Ґустав Ґрессель, експерт аналітичного центру Європейська рада із закордонних справ, який сам служив у ППО, зауважує: останні російські масовані атаки по містах України засвідчили, що українська протиповітряна оборона працює дуже ефективно, але війна підкреслила важливість потужної бойової авіації.

вважалося, що НАТО завжди матиме перевагу у повітрі над будь-яким ворогом, а тому багато систем ППО не потрібно

"Країни НАТО впродовж 30 років вели війни за межами своїх територій, а протиповітряній обороні відводилася невелика роль. Арсенали ракет для ППО були розраховані лише для захисту вузлів і авіабаз від балістичних ракет. Натомість вважалося, що НАТО завжди матиме перевагу у повітрі над будь-яким ворогом, а тому багато систем ППО не потрібно", - пояснює Ґрессель.

Він також зауважує, що Україна - велика країна, тож "її не можливо вкрити всю наземними батареями ППО". Багато цілей можна перехоплювати літаками винищувачами, каже він.

Метою масованих російських бомбардувань України Ґрессель називає прагнення росіян виснажити українську протиповітряну оборону.

Але виснажуються й арсенали боєприпасів для наявних у ЗСУ радянських винищувачів: "Зараз для України проблема в тому, що для літаків радянського виробництва, які вона має на озброєнні, Су-27 та МіГ-29, бракує ракет, які виробляє Росія. А в арсеналах НАТО кількість таких ракет обмежена. Тому F-16 виконуватимуть їхню роль у найближчому майбутньому".

Практичне й символічне значення F-16

Однак найефективнішими ці винищувачі будуть для захисту української армії на лінії зіткнення, каже Брідлав.

"Багатоцільові літаки, такі як F-16, неймовірно важливі. Тому що на початку бою вони можуть допомогти створити і встановити перевагу в повітрі над полем бою. Вони здатні допомогти побудувати та підтримувати протиповітряну оборону", - розповідає колишній генерал.

вони можуть допомогти створити і встановити перевагу в повітрі над полем бою

Він додає: "Щойно вони встановили цю перевагу в повітрі над вашими військами, щоб вони могли вести сучасну маневрову війну, F-16 перетворюється на надзвичайно потужну зброю для підтримки маневру на землі. По-перше, глибоким ударом вивести з ладу логістику, знищити лінії зв’язку, по-друге, знищити зосередження військ, перешкодити тим силам на полі бою, які накопичуються для атаки, і по-третє, у ролі близької підтримки з повітря війська на землі".

Ден Гемптон розповідає, що для ефективного виконання завдань Україні потрібно принаймні дві ескадрильї F-16, а це 36-40 літаків. Він переконує, що це дуже надійний літак із високим відсотком часу, в який він може виконувати бойові завдання, тому навіть невелика кількість цих винищувачів може допомогти у протистоянні російській агресії.

"Жоден реактивний винищувач не може працювати весь час. Вони працюють певний відсоток часу через технічне обслуговування, перевірки та інші речі, які потрібно робити. Отже, якщо мати 40 літаків F-16, то 30 були б готові до польоту просто зараз, решта проходять технічне обслуговування або модернізацію або ремонт. Це дуже надійний літак, тому він має дуже високий, як ми називаємо, показник здатності до виконання місій", - зауважує Гемптон.

Один із найефективніших пілотів винищувачів в американській історії також наголошує на значному психологічному впливі цих літаків для України: "Поза практичним значенням, ці літаки, я думаю, мали б велику перевагу для духу українців, які страждають уже два роки, раптом побачили F-16, що летять у них над головою, щоб знищувати росіян, це б надало їм впевненості та покращило загальний настрій".