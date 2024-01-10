США та Велика Британія відбили "найбільшу атаку" хуситів в Червоному морі - Центральне командування США

Військово-морські сили США та Великої Британії збили 21 безпілотник і ракету, випущену єменськими хуситами у вівторок у напрямку міжнародних судноплавних шляхів у південній частині Червоного моря, повідомило Центральне Командування США.

Міністр оборони Великої Британії заявив, що це була найбільша атака підтримуваних Іраном бойовиків у цьому районі на сьогоднішній день.

Центральне командування США повідомило, що жодних постраждалих чи руйнувань немає, зазначивши, що це вже 26-й напад хуситів на комерційні судноплавні шляхи в Червоному морі від 19 листопада.

Центральне командування США повідомило, що під час інциденту було збито 18 безпілотників, дві протикорабельні крилаті ракети та одну протикорабельну балістичну ракету.

Британський міністр оборони Грант Шаппс заявив у середу: "Вночі (корабель Королівського флоту) HMS DIAMOND разом з військовими кораблями США успішно відбили найбільшу на сьогодні атаку хуситів, яких підтримує Іран, у Червоному морі".

Шаппс повторив попередження Великої Британії та її союзників, включаючи США та Німеччину, про те, що атаки неприйнятні, заявивши що хусити "зіткнуться з наслідками", якщо напади триватимуть. "Ми вживемо заходів, необхідних для захисту невинних життів і глобальної економіки", - сказав він.

Підтримувані Іраном хусити пообіцяли продовжувати напади, доки Ізраїль не припинить конфлікт у Газі, і попередили, що атакуватимуть військові кораблі США, якщо вони будуть цілити по бойовиках.

Німецька судноплавна група Hapag Lloyd заявила у вівторок, що продовжить уникати Суецького каналу та навколо мису Доброї Надії з міркувань безпеки, тоді як її данський конкурент Maersk (MAERSKb.CO) заявив, що уникатиме цього маршруту "в найближчому майбутньому".

Як повідомляв раніше Голос Америки, Сполучені Штати та 12 країн-союзників надіслали "останнє" попередження хуситам (воєнізоване угруповання у Ємені) з вимогою припинити напади на судна в Червоному морі. Інакше проти них будуть застосовані військові дії. Високопоставлений чиновник адміністрації Байдена відмовився розповідати деталі ультиматуму та підкреслив, що хусити "не повинні чекати ще одного попередження" від США та їхніх союзників.

19 грудня міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про створення міжнародної коаліції для захисту суден, що проходять транзитом через Червоне море.