Мир у Газі, палестинська держава та гарантії безпеки для Ізраїлю — Держсекретар США окреслив шлях до миру на Близькому Сході

Держсекретар США Ентоні Блінкен упʼяте відвідав Ізраїль після терактів ХАМАСу 7 жовтня. Цього разу очікування щодо відвідин американського посадовця були особливо високі, оскільки зростає занепокоєння щодо розширення війни на Близькому Сході.

Після ізраїльського авіаудару, який убив ключового командира Хезболли на півдні Лівану, Хезболла завдала ракетного удару по Ізраїлю з півночі.

Держсекретар США розповів, що мета його візиту — попередити подальшу ескалацію, сприяти захисту цивільних у Смузі Гази і наданню сектору гуманітарної допомоги.

У вівторок він зустрівся із високопосадовцями в Тель-Авіві, щоб передати їм позицію інших лідерів у регіоні — перед Ізраїлем, Блінкен зупинявся у Туреччині, Греції, Йорданії, Катарі, Об’єднаних Арабських Еміратах та Саудівській Аравії.

Блінкен розповів пресі за результатами зустрічей, що лідери цих країн поділяють стурбованість щодо розширення воєнного протистояння і намагаються запобігти ескалації та відкриттю нових фронтів. Крім того, пояснив посадовець, лідери висловили глибоку стурбованість жахливою гуманітарною ситуацією та кількістю загиблих цивільних осіб у Газі.

“Одне, що ми чітко чули, скрізь, де ми були, включно з Ізраїлем, це те, що ескалація ні в чиїх інтересах. Ніхто цього не хоче”, — підсумував результати візиту Блінкен.

Визнання палестинської держави

На зустрічі з ізраїльським прем'єр-міністром Блінкен наголосив, що США однозначно відкидають будь-які пропозиції, що включають виселення палестинців за межі Смуги Гази. Блінкен додав, що уряд Ізраїлю не просуває такої політики.

Посадовець пояснив, що партнери в регіоні наголошували, що готові підтримати "довготривале рішення, яке покладе край циклу насильства та забезпечить безпеку Ізраїлю" лише в рамках підходу, який відкриває шлях до палестинської держави.

“Ізраїль має бути партнером палестинських лідерів, які бажають вести свій народ і жити пліч-о-пліч у мирі з Ізраїлем як сусіди. І Ізраїль повинен припинити вживати заходів, які підривають здатність палестинців ефективно керувати своєю державою. Безкарне насильство з боку екстремістів, розширення поселень, знищення, виселення – усе це ускладнює, а не полегшує Ізраїлю досягнення тривалого миру та безпеки”, — зазначив посадовець пресі.

Водночас, зауважив він, Палестина також зобовʼязана реформуватися і покращити свою самодержавність.

“Життєво важливо, щоб палестинці проклали шлях до загальних політичних прав і дуже чіткого політичного горизонту. Ми підтримуємо палестинське врядування, яке об'єднує Газу та Західний берег річки Йордан через прозорий шлях до державності”, — сказав Блінкен.

США підтримують право Ізраїлю на самозахист

Посадовець також вчергове наголосив: Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Ізраїль у зусиллях країни переконатися, що події 7 жовтня не повторяться.

“Сьогодні, завтра — завжди. Дружба між нашими народами справді виняткова. Саме наш унікальний зв’язок і незмінна прихильність Америки до народу Ізраїлю дозволяють вимагати рішучих дій у моменти, коли ставки найвищі. Це один із тих моментів”, — зазначив Блінкен.

За його словами, Ізраїль вже досяг значного прогресу на шляху до мети. Однак, міркує посадовець, вибір потрібно робити усім, і зокрема ХАМАСу. Блінкен вважає, що війна може завершитися хоч завтра, якщо ХАМАС ухвалить такі рішення.

“Ніхто б не постраждав, якби ХАМАС не вчинили те, що вони вчинили 7 жовтня, і якби після цього вони ухвалили інші рішення: не ховалися за мирними жителями, а склали зброю, здалися, звільнили заручників. Тому дуже важливо памʼятати про це”, — промовив він.

Блінкен також заявив, що влада Ізраїлю вважає, що дипломатичний шлях є найкращим способом досягнення безпеки в регіоні.

“Ми повністю віддані співпраці з Ізраїлем, щоб знайти дипломатичне рішення, яке дозволить уникнути ескалації та дозволить сім’ям повернутися до своїх домівок, щоб безпечно жити на півночі Ізраїлю, а також на півдні Лівану”, — заявив він.

Гуманітарна ситуація в Секторі Гази

І хоча Блінкен наголосив на тому, що США підтримуватимуть право Ізраїлю на самозахист, він також зазначив, що ціна, яку платить цивільне населення сектору Гази — занадто висока.

“Ми знаємо, що зіткнулися з ворогом, який оселився серед цивільних, який ховається в школах і лікарнях і веде звідти вогонь. Але щоденна втрата цивільних осіб у Газі, особливо дітей, надто велика. Було досягнуто важливого прогресу в збільшенні обсягу допомоги, що надходить до Гази. Тим не менш, за даними ООН, 90% населення Гази продовжує стикатися з гострою проблемою продовольчої безпеки”, — заявив посадовець.

На зустрічі із ізраїльським командуванням, Блінкен підкреслив, що до Гази має надходити більше їжі, води, ліків та інших товарів першої необхідності.

Водночас, ізраїльтянам потрібно зробити все можливе, щоб усунути будь-які перешкоди для переходу між різними частинами Сектору Гази, щоб гарантувати, що допомога може переміщуватися безпечно — наголосив держсекретар.

Крім цього Блінкен зауважив, що Ізраїль повинен підтримати роботу нової старшої координаторки ООН з гуманітарних питань та реконструкції Гази Сігрід Кааг. Посадовець оголосив, що сторони погодили план проведення оціночної місії ООН. Він визначатиме, що потрібно зробити, щоб переміщені палестинці могли безпечно повернутися до домівок на півночі Сектору.

“Палестинські цивільні особи повинні мати можливість повернутися додому, як тільки дозволять умови. Їх не можна змушувати залишити Газу. Сполучені Штати однозначно відкидають будь-які пропозиції щодо переселення палестинців за межі Гази. І сьогодні прем’єр-міністр підтвердив мені, що це не входить у політичні інтереси уряду Ізраїлю”, — розповів Блінкен.

Раніше офіційні особи США вже закликали Ізраїль докладати більше зусиль, щоб захистити цивільне населення в Газі. Однак президент країни Іцхак Герцоґ розкритикував ХАМАС за розміщення своїх операцій у цивільних районах і заявив, що Ізраїль «робить усе можливе за надзвичайно складних обставин», щоб уникнути жертв серед цивільного населення.

Представники охорони здоров'я Гази кажуть, що близько 23 000 палестинців, великий відсоток з яких жінки та діти, були вбиті під час військового наступу Ізраїлю в Секторі Газа.

Справа про геноцид у Міжнародному суді ООН

У четвер Ізраїль має постати перед Міжнародним судом ООН, де уряд Південної Африки порушив справу проти країни відповідно до Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду. Герцог сказав, що Ізраїль “з гордістю” представить позицію щодо використання самозахисту.

Своєю чергою Блінкен назвав звинувачення проти Ізраїлю безпідставними.

“Це особливо прикро, враховуючи, що ті, хто атакує Ізраїль — ХАМАС, Хезболла, хусити, а також Іран, який їх підтримує, продовжують відкрито закликати до знищення Ізраїлю та масового вбивства євреїв” — сказав він.

Додатковий контекст:

Ізраїль почав свою військову кампанію зі знищення ХАМАСу після того, як бойовики перейшли кордон на півдні Ізраїлю 7 жовтня та вчинили терористичну атаку — вбили близько 1200 людей і взяли в полон приблизно 240 людей.

Ізраїль пообіцяв продовжувати війну доти, доки загроза майбутніх нападів ХАМАСу не буде усунена і бойовики не контролюватимуть Смугу Гази.

Сполучені Штати підтримують Ізраїль, однак закликали керівництво країни перейти до менш масштабних військових операцій у Газі. Крім того, США зосереджені на поверненні заручників додому, вирішенні гуманітарної кризи та посиленні захисту цивільних осіб у Газі та запобіганні поширенню війни.