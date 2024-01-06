Хезболла завдала ракетного удару по Ізраїлю з півночі

Ліванське угруповання Хезболла заявило, що в суботу воно випустило понад 60 ракет по ізраїльській військовій базі.

У заяві Хезболли йдеться, що удар був "першою відповіддю" на вбивство одного з її лідерів Салеха аль-Арурі на початку тижня. Хезболла вважає, що Ізраїль несе відповідальність за удар, у результаті якого загинув Арурі, але Ізраїль не взяв на себе відповідальності.

У п'ятницю лідер ліванського угруповання заявив, що його група повинна відповісти на удар.

"Ми не можемо мовчати на таке серйозне порушення", – сказав Хасан Насралла, повідомляє Associated Press. Він сказав, що ціна мовчання «набагато більша», ніж ризик помсти.

ХАМАС і представники безпеки в регіоні приписали удар, у результаті якого загинув Салех аль-Арурі, ізраїльським безпілотником, хоча Ізраїль прямо не визнав відповідальності.

Хезболла, як і ХАМАС, бойове угруповання, яке підтримується Іраном, визнане Сполученими Штатами та іншими терористичною організацією, обстрілює північний кордон Ізраїлю ракетами з початку війни Ізраїлю та ХАМАС у жовтні.

У суботу вранці Ізраїль завдав ударів по містах Рафах і Хан-Юніс на півдні Гази. Сотні тисяч палестинців евакуювалися до півдня Гази, щоб сховатися від бойових дій, згідно з вказівками ізраїльської влади, але бойові дії переслідували їх і там.

Мартін Ґріффітс, глава гуманітарної організації ООН, попередив у п’ятницю, що вся палестинська територія «просто стала непридатною для проживання» після трьох місяців боїв, які призвели до того, що більша частина Гази перетворилася на руїни та створила гуманітарну катастрофу.

За даними Ізраїлю, Близький Схід став пороховою бочкою після того, як підтримуваний Іраном ХАМАС здійснив терористичну атаку на Ізраїль 7 жовтня, убивши близько 1200 людей і взявши в заручники близько 240 осіб. Частина заручників була звільнена, близько 130 досі перебувають в Газі.

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я Гази, через відповідь Ізраїлю загинули понад 22 600 палестинців, більшість з яких становили жінки та діти. Жодна зі сторін не розрізняє між комбатантами та цивільними.

Деякі матеріали для цього звіту надійшли від Associated Press, Agence France-Presse та Reuters.