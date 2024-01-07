Блінкен у Туреччині обговорив, як не допустити розширення війни в Газі, підтримку України, підготовку до саміту НАТО

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що країни Близького Сходу мають використати свій вплив на регіональних гравців, щоб стримати конфлікт у Газі та запобігти “нескінченному циклу насильства”.

Блінкен виступив з заявою пізно ввечері в суботу, після зустрічі із президентом та іншими посадовими особами Туреччини.

Роль Туреччини у ситуації навколо Гази

В ході цього візиту держсекретар ставив за мету - переконати Туреччину, щоб вона використала свій вплив, аби уникнути розширення воєнного конфлікту на Близькому Сході.

“Держсекретар Блінкен і президент Ердоган говорили про конфлікт у Газі. Секретар наголосив на необхідності запобігання поширенню конфлікту, забезпечення звільнення заручників, розширення гуманітарної допомоги та зменшення жертв серед цивільного населення, а також на необхідності досягнення ширшого, тривалого регіонального миру, який гарантуватиме безпеку Ізраїлю та сприятиме створенню Палестинської держави”, – йдеться в повідомленні Державного департаменту США від 6 січня.

“Ми хочемо зробити все можливе, щоб країни, які підтримують цю позицію, використали свої зв’язки, вплив, стосунки з деякими гравцями, які можуть бути залучені, щоб зробити все, аби не було розширення цього конфлікту", - сказав держсекретар США.

Туреччина критикує дії Ізраїлю в Газі, тоді як США вважають, що Ізраїль має право оборонятися від атак угруповання ХАМАС.

Агенція Reuters з посиланням на неназваного американського посадовця, повідомило, що Туреччина має відносини з багатьма сторонами конфлікту в Газі, зокрема, має зв’язки з противниками США Іраном та угрупованням ХАМАС. На відміну від США та ЄС, Туреччина не вважає ХАМАС терористичним угрупованням і приймає деяких його членів.

Під час свого турне країнами Близького Сходу Блінкен, крім іншого, сподівається досягти прогресу в переговорах про те, яким буде майбутнє Гази після війни.

За даними Reuters, Вашингтон хоче, щоб країни регіону, включаючи Туреччину, відігравали певну роль у реконструкції, управлінні та потенційно в гарантуванні безпеки у секторі Газа, який перебуває під контролем ХАМАСу.

Підтримка України та співпраця в НАТО

Крім ситуації навколо Гази, сторони торкнулись питання підтримки України в її війні проти російської агресії, повідомив Блінкен. Цього ж дня, після Туреччини, Блінкен також відвідав Грецію, - про це повідомляв Голос Америки. І Туреччина, і Греція є союзниками США у НАТО.

"Ми говорили про наш Альянс НАТО, про ту величезну солідарність, яку ми маємо у підтримці України проти російської агресії. Ми трохи поговорили про кроки з підготовки до саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні на початку літа. Ми також зосередилися на тому, що обидві країни зробили під керівництвом президента Ердогана та прем’єр-міністра Міцотакіса, щоб зблизити Грецію та Туреччину", - заявив Ентоні Блінкен.

За даними турецького МЗС, крім ситуації в Газі, Блінкен і міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, обговорили також процес ратифікації Туреччиною членства Швеції в НАТО.

"У Туреччині ми також говорили про останні кроки в процесі ратифікації вступу Швеції до НАТО найближчими тижнями", - сказав держсекретар США.

Раніше Конгрес США призупинив продаж винищувачів F-16 Туреччині, поки вона не підпише членство Швеції.

Як повідомляв Голос Америки, 26-го грудня комітет із закордонних справ турецького парламенту дав добро протоколу про членство Швеції в НАТО, далі цей документ має схвалити повний склад Генасамблеї країни.

І хоча президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив ще в липні, що не заперечує проти членства Швеції, але наразі невідомо, коли Генасамблея виставить це питання на розгляд.