Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Розвідка США: ХАМАС використовував лікарню в Газі як командний пункт

Пацієнти у шпиталі "Аль-Шифа" у Газі, який, як йдеться в розсекреченій доповіді американської розвідки, угруповання ХАМАС та "Ісламський джихад" використали як командний пункт та склад зброї. 16 грудня 2023. Photo by World Health Organization (WHO) / AFP
Пацієнти у шпиталі "Аль-Шифа" у Газі, який, як йдеться в розсекреченій доповіді американської розвідки, угруповання ХАМАС та "Ісламський джихад" використали як командний пункт та склад зброї. 16 грудня 2023. Photo by World Health Organization (WHO) / AFP

Угруповання ХАМАС та "Ісламський джихад", визнані терористичними Європейським союзом, Сполученими Штатами та іншими країнами, використали лікарню "Аль-Шифа" в Газі як командний пункт та склад зброї. Там також перебували кілька заручників, захоплених під час нападу бойовиків на Ізраїль 7 жовтня. Про це йдеться в розсекреченій доповіді американської розвідки, на яку посилаються американські видання.

За словами американського офіційного представника, обізнаного зі змістом документа, бойовики залишили лікарню та підземні бункери під її приміщеннями за кілька днів до її переходу під контроль ізраїльської армії, знищивши документи та електронне обладнання. Ці висновки зроблені на підставі як американських, так і ізраїльських розвідданих.

Операція Армії оборони Ізраїлю щодо очищення лікарні від бойовиків викликала підвищену міжнародну увагу та критику на адресу Ізраїлю з боку правозахисних організацій за невиправдане, як вони вважають, застосування військової сили проти цивільного об'єкта.

Ізраїль наполягав, що лікарня та підземні структури на її території використовуються для керування бойовими діями ХАМАСу, що перетворило її на законний об'єкт атак. Згодом під медичним комплексом виявили тунелі, які, як стверджують ізраїльські представники, використовувалися угрупованнями.

Цей кінцевий звіт американської розвідки, надісланий представникам Конгресу, підтверджує вихідні висновки розвідслужб США, на підставі яких Білий дім висловлював підтримку діям Ізраїлю під час операції на території лікарні.

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG