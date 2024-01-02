Ізраїльська армія ліквідувала одного з лідерів ХАМАСу

Під час удару ізраїльського безпілотника по передмістю Бейрута, столиці Лівану, було вбито одного з лідерів угруповання ХАМАС Салеха аль-Арурі, повідомляє Reuters із посиланням на джерела у спецслужбах.

У відповідь на запит агенції, ізраїльські військові заявили, що поки не коментують це повідомлення.

За даними The Jerusalem Post, Салех аль-Арурі був заступником лідера ХАМАСу, визнаного у США та ЄС терористичною організацією. Він був убитий разом із щонайменше трьома іншими особами внаслідок скерованого удару безпілотника по офісу, що належить бойовикам, пише видання.

За повідомленням CNN, підконтрольні угрупованню ЗМІ заявили, що "заступник голови політичного бюро ХАМАС... Салех Аль-Арурі загинув під час "віроломного сіоністського авіаудару" в Бейруті". Салех аль-Арурі, як пише CNN, вважався одним із засновників військового крила угруповання ХАМАС.

Колишній представник Ізраїлю в ООН Денні Данон привітав ізраїльські спецслужби з ліквідацією лідера бойовиків. "Кожен, хто брав участь у різанині 7/10, має знати, що ми зв'яжемося з ними та поквитаємося", – додав Данон.

У жовтні ізраїльська армія зруйнувала будинок аль-Арурі в місті Арура на Західному березі ріки Йордан. Тоді армія оборони Ізраїлю заявляла, що її сили працювали над тим, аби "знести резиденцію Салеха аль-Арурі".

Тим часом прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що угрупування ХАМАС пом'якшило свої ультиматуми у переговорах щодо звільнення заручників, захоплених під час атаки на ізраїльські поселення 7 жовтня, повідомляє Reuters.

За даними агенції, Нетаньяху повідомив, що зусилля з повернення решти заручників, утримуваних у Газі ХАМАСом, тривають, і що бойовики запропонували ультиматум, який згодом трохи пом'якшився.

Як зазначає ізраїльське видання The Times of Israel, очевидно, йдеться про вимогу ХАМАСу щодо виведення ізраїльських військ із Гази та припинення вогню. Проте ХАМАС публічно не відкликав цю вимогу.

1 січня Ізраїль заявив, що виводить частину військ із Гази, аби перейти до більш цілеспрямованих операцій проти ХАМАСy. За даними агенції Reuters, яка посилається на слова ізраїльського посадовця, війна в палестинському анклаві триватиме, а частина виведених військ готуватиметься до можливого другого фронту в Лівані.

31 грудня видання The Times of Israel повідомило, що ізраїльські військові очікують, що війна із терористичним угрупуванням ХАМАС триватиме протягом усього 2024 року. Про це, за даними видання, заявив речник Армії оборони Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі.

За словами Хагарі, ізраїльські військові вносять корективи в розгортання своїх військ у секторі Газа, оскільки очікують, що війна триватиме до кінця 2024 року.

"Ці коригування спрямовані на забезпечення планування та підготовки до 2024 року. Армії оборони Ізраїлю потрібно планувати наперед, оскільки ми розуміємо, що будемо потрібні для додаткових місій і продовження бойових дій протягом усього наступного року", - сказав Хагарі.

Як повідомляв Голос Америки, президент США Джо Байден назвав підтримку України та Ізраїлю одними з основних досягнень своєї адміністрації у 2023 році.

"Виступив на підтримку наших союзників та партнерів в Ізраїлі, Україні та по всьому світові", - йдеться в цьому розділі.