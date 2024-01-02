Брифінг. Атака на Київ та Харків. Якою має бути відповідь Заходу?

Брифінг Голосу Америки. Західні політики та оглядачі озвучують, якими мають бути наступні кроки Заходу у відповідь на чергову масовану атаку Росії на українські міста. Чи може Велика Британія відіграти Ключову роль у посиленні систем ППО України? Як реагують у Європі на інтерв'ю Зеленського виданню The Economist? Включення із Лондона. Посол України при ООН Сергій Кислиця підбиває пісумки року і очікування від 2024-ого. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю.