Блінкен відвідує ОАЕ та Саудівську Аравію на тлі спроб приборкати поширення війни між Ізраїлем і ХАМАСом в регіоні

Державний секретар США Ентоні Блінкен проводить зустрічі з посадовцями в Об’єднаних Арабських Еміратах і Саудівській Аравії в понеділок, а потім прямує до Ізраїлю.

Блінкен наполягає на збільшенні гуманітарної допомоги для Гази, захисті цивільного населення та забезпеченні того, щоб конфлікт не поширився на інші частини регіону.

Під час переговорів із лідером ОАЕ шейхом Мухаммедом бін Заїдом, як повідомляє Держдепартамент, Блінкен "підкреслив важливість запобігання подальшому поширенню конфлікту та наголосив на незмінній відданості США забезпеченню тривалого регіонального миру, який забезпечує безпеку Ізраїлю та сприяє створенню незалежної палестинської держави.

У Саудівській Аравії у Блінкена заплановані переговори з наслідним принцом Мохаммедом бін Салманом. Під час зустрічі в неділю з королем Йорданії Абдаллою ІІ та еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані головний дипломат США говорив про необхідність для Ізраїлю зменшити жертви серед цивільного населення під час війни Ізраїлю та ХАМАСу у Газі та необхідності значно збільшити обсяг гуманітарної допомоги в Смузі Гази.

США продовжують підтримувати Ізраїль, який відмовляється пристати на вимоги арабських країн припинити вогонь та бойові дії, що тривають вже три місяці.

Ізраїль каже, що вестиме війну до тих пір, поки не переконається, що загроза майбутніх нападів ХАМАСу усунена і бойовики більше не контролюватимуть Смугу Гази, вузьку територію вздовж Середземного моря.

Королівський двір Йорданії заявив, що король Абдалла "попереджав про катастрофічні наслідки" війни Ізраїлю в Газі проти ХАМАСу, водночас закликаючи США домогтися негайного припинення вогню.

Посадовці Ізраїлю та США заявили, що вважають, що припинення вогню лише дозволить ХАМАСу перегрупуватися у боротьбі проти ізраїльських військ.

Перебуваючи в Аммані, Блінкен також відвідав склад Всесвітньої продовольчої програми, де вантажать гуманітарну допомогу для голодуючих палестинців у Газі.

"Зусилля з доставки продовольства людям, які її потребують, абсолютно необхідні, — сказав Блінкен. — Сполучені Штати з першого дня працювали над відкриттям шляхів доступу до Гази".

"Ми продовжуємо працювати над цим щодня, щоб не тільки відкрити ці шляхи, але й примножити, збільшити і спробувати отримати більше допомоги, ефективніше", — сказав він. — Ми сповнені рішучості зробити все можливе, щоб покращити ситуацію для чоловіків, жінок і дітей у Газі".

Сполучені Штати закликають до міцного миру та безпеки як для ізраїльтян, так і для палестинців. Це передбачає захист політичних прав палестинців — зокрема, створення палестинської держави з гарантіями безпеки для Ізраїлю.

Поїздка Блінкена відбувається в той час, коли зростає ризик розширення конфлікту, незважаючи на колективні спроби західних і регіональних держав обмежити війну Ізраїлю та ХАМАСу в Секторі Гази.

Ізраїль розпочав військову кампанію зі знищення ХАМАСу після того, як бойовики ХАМАСу зайшли на південь Ізраїлю 7 жовтня. Ізраїль заявив, що під час теракту було вбито близько 1200 людей і близько 240 взято в полон.

Представники охорони здоров'я Гази кажуть, що більше 22 000 палестинців, великий відсоток з яких жінки та діти, були вбиті під час військового наступу Ізраїлю в Секторі Гази.

Сполучені Штати Америки виступили проти насильницького виселення палестинців із Гази. США також працюють над створенням післявоєнної дорожньої карти для палестинських територій.

"Газа не може знову стати стартовим майданчиком для терористичних атак проти Ізраїлю", — заявив речник Держдепу Метью Міллер минулого тижня Голосу Америки. "Ми в кінцевому підсумку хочемо бачити возз’єднання Гази та Західного берега річки Йордан під палестинським керівництвом", і "звичайно, у цьому немає ніякої ролі для ХАМАСу".

У четвер міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант окреслив плани країни щодо наступного етапу операцій у Газі. Новий підхід передбачає більш цілеспрямовану стратегію на півночі Гази та продовження переслідування лідерів ХАМАСу на півдні.

У своїй заяві Галлант зазначив, що після війни Газа більше не буде під контролем ХАМАСу. Хоча Ізраїль збереже оперативну свободу, в Секторі Гази не буде ізраїльського цивільного населення.

Деякі матеріали для цього звіту надали Reuters і The Associated Press.