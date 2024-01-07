Британія інвестує у високотехнологічне ядерне паливо, щоб потіснити РФ зі світового енергетичного ринку - британський уряд

Британія заявила, що планує витратити 300 мільйонів фунтів стерлінгів на нову програму виробництва сучасного ядерного палива для наступного покоління енергетичних реакторів, йдеться в повідомленні британського уряду.

Британія разом із такими країнами як США, Франція та Південна Корея нещодавно підписали зобов’язання потроїти глобальні ядерні потужності до 2050 року в рамках міжнародних зусиль зі скорочення шкідливих для клімату викидів вуглецю.

"Державне фінансування підтримає внутрішнє виробництво низькозбагаченого урану високого аналізу (HALEU) – спеціального палива, необхідного для живлення наступного покоління ядерних реакторів. Більшість передових реакторів вимагають цього палива, яке наразі комерційно виробляється лише в Росії", - зазначили в британському уряді й додали, що запуск програми HALEU дозволить Британії забезпечувати світ спеціальним ядерним паливом і ще більше ізолювати путінську Росію.

"Ми протистояли Путіну на нафтогазових і фінансових ринках, ми не дозволимо йому тримати нас в заручниках через ядерне паливо. Британія подарувала світові свою першу діючу атомну електростанцію, і тепер ми будемо першою країною в Європі за межами Росії, яка вироблятиме передове ядерне паливо. Це буде критично важливо для енергетичної безпеки вдома та за кордоном і базуватиметься на історичних конкурентних перевагах Британії", - заявила Держсекретарка з питань енергетичної безпеки Клер Коутінью.

Перший завод планується запустити на початку 2030-х років.