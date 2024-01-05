Південна Африка подає позов проти Ізраїлю до суду ООН за звинуваченням у геноциді в Газі

Південна Африка подає позов проти Ізраїлю до Міжнародного суду ООН. Вона звинувачує єврейську державу у геноциді в Секторі Гази. Слухання по справі у суді почнуться наступного тижня.

Ізраїль відкидає закиди і називає їх «кривавим наклепом», а Білий дім вважає звинувачення «безпідставними».

За даними Міністерства охорони здоров'я Сектора Гази від початку наступу Ізраїлю на Газу загинули понад 22 тисячі палестинців. Представники США раніше поставили під сумнів ці цифри, зазначивши, що міністерством керує ХАМАС. Збройне крило саме цього угруповання здійснило рейд на Ізраїль 7-го жовтня, у результаті якого загинуло понад 1200 людей.

ХАМАС, який США та деякі їхні союзники визнали терористичною організацією, вважає своїми головними цілями вбивство євреїв і знищення єврейської держави.

У позові Південної Африки, поданому минулого тижня на 84-х сторінках йдеться, що дії Ізраїлю в його наступі на Газу «є за ознаками геноциду, оскільки вчиняються з конкретним наміром... знищити палестинців у Газі як частину більшого палестинського народу, расову та етнічну групу».

Участь державних органів Ізраїлю та його представників є порушенням зобов’язань, які країна взяла на себе згідно з Конвенцією про геноцид 1948-го року, стверджують позивачі.

Тривожні сигнали через можливі воєнні злочини

Міжнародні організації, включно зі структурами ООН, висловили стурбованість щодо можливих військових злочинів. Рада ООН з прав людини закликала в листопаді до «швидкого, прозорого та незалежного розслідування звинувачень у військових злочинах і злочинах проти людства, скоєних в Ізраїлі та на окупованій палестинській території 7 жовтня 2023 року та після цього».

Уряд Ізраїлю розкритикував цей крок як «рішення зіграти роль адвоката диявола» і звинуватив Південну Африку в «кривавому наклепі».

Таке формулювання звинувачення проти євреїв, які нібито використовують кров християн у релігійних ритуалах, просувалось століттями, зокрема нацистським режимом, який стояв за винищенням у Голокості близько 6-ти мільйонів євреїв.

«Історія судитиме Південну Африку за її злочинну співучасть у найкривавішій різанині євреїв з часів Голокосту, і вона судитиме її безпощадно», — сказав представник ізраїльського уряду Ейлон Леві.

Білий дім, відповідаючи на запитання Голосу Америки, відкинув аргументи Південної Африки.

«Ми вважаємо цей позов безпідставним, контрпродуктивним і абсолютно без будь-якого фактичного підґрунття», — сказав Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США.

Міністерство закордонних справ Південно-Африканської Республіки не відповіло на запити про коментарі, але речник відомства Клейсон Мон’єла заявив на своїй сторінці у мережі X, що це приклад того, як його країна може «показати свої дипломатичні м’язи на захист людства».

Владна партія у ПАР Африканський національний конгрес історично підтримувала Палестину. Перший демократично обраний президент країни Нельсон Мандела сказав: «Ми добре розуміємо, що наша свобода неповна без свободи палестинців».

У судовій заяві Південна Африка стверджує, що поводження з палестинцями дуже схоже з расовим режимом апартеїду в Південній Африці, який закінчився в 1994-му році з обранням Мандели.

«Важливо, — йдеться у позові, — показати акти геноциду в ширшому контексті поведінки Ізраїлю щодо палестинців під час 75-річного апартеїду, 56-річної воєнної окупації палестинської території та його 16-річної блокади Гази, включно із серйозними та постійними порушеннями міжнародного права. Зокрема і серйозні порушення Четвертої Женевської конвенції та інші воєнні злочини та злочини проти людяності».

Коли ви систематично стираєте палестинців із Сектора Гази, це є геноцидом

Рада з американсько-ісламських відносин (CAIR) заявляє, що підтримує подання Південної Африки, яке також було схвалено мусульманськими країнами, Туреччиною та Малайзією.

Роберт Маккоу, директор департаменту зі зв’язків з урядом CAIR, зазначає, що, попри те, що група «однаково засудила вбивства палестинців та ізраїльтян», а також дії як ХАМАСу, так і уряду Ізраїлю, вона вважає, що позов Південної Африки «відповідає визначенню геноциду».

"Коли ви систематично стираєте палестинців із Сектора Гази, це є геноцидом, – сказав він. – І ви можете використовувати будь-яку термінологію проти претензії, але це геноцид».

У своїй заяві Південна Африка просить суд негайно закликати Ізраїль припинити атаки на Газу, але не зрозуміло, чи матиме таке рішення наслідки.

«Суд не може забезпечити виконання своїх вердиктів, але члени ООН, які є урядами країн, вони можуть прийняти його висновки, і це впливатиме на політику, яку проводить ООН», — сказав Маккоу.

Засідання Міжнародного суду ООН розпочнеться 11 січня і транслюватиметься в прямому ефірі на вебсайті ООН.