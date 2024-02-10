Чи готова інфраструктура в Україні приймати F-16, розповів льотчик ЗСУ

Навчання українських пілотів на сучасних західних винищувачах F-16 у США та Європі проходять за планом. Про це в інтерв'ю Українській службі Голосу Америки запевнив льотчик ПС ЗСУ Фантом.

"Підготовка йде повною мірою, як і планувалося. Навчаються не тільки пілоти, а, як ви знаєте, навчається і наземний персонал, наші механіки, які будуть обслуговувати ті літаки, наші підрозділи забезпечення, які будуть забезпечувати виконання завдань", - розповів пілот.

Він також пояснив: "По термінах, як і було сплановано, десь приблизно 6 місяців підготовка одного пілота або однієї групи. Але є нюанси, і вони не пов'язані здебільшого з нашим персоналом, це пов'язано з адміністративною роботою наших партнерів, тобто є своя бюрократія, і вона вимагає часу. Тому це й вплинуло на час підготовки. Але вона йде за планом".

Напередодні глава Нацгвардії США генерал Ден Гокансон на брифінгу у відповідь на запитання Голосу Америки повідомив, що підготовка українських льотчиків проходить за планом. Як пише AP, він також запевнив, що американська Нацгвардія ще має достатньо грошей, щоб завершити підготовку українських пілотів на F-16 - попри те, що у Вашингтона закінчилися кошти на відправлення додаткового озброєння Києву.

Також Фантом розповів, що українські пілоти "дуже вражені" F-16: "Цей літак просто перевершив їхні очікування. Навіть з тим обсягом інформації, який вони отримали за час навчання, вони вже бачать великі перспективи і великий заділ, як цей літак допоможе нашим Повітряним силам збільшити спроможність нашої бойової авіації. І ви можете уявити, що є інформація, яку вони ще не вивчили, ще їм не дали, на що ще цей літак може бути спроможний".

При цьому він відзначив, що це значно складніший літак, ніж ті, до яких звикли українські авіатори - як-то Су-27 та МіГ-29. "Це літак нової генерації, більш діджиталізований літак, в нього багато систем і програм, які треба вводити під час польоту та до польоту. Ми з таким не стикались, у нас підготовка йде трошки інакше, і наш літак набагато простіший, ніж F-16", - розповів Фантом.

Льотчик переконує, що Україна готова приймати сучасні винищувачі американського виробництва: "Інфраструктура, як і решта нашого персоналу, який зараз готується до прийняття літаків F-16, йде за планом. Є нюанси, є складнощі, але з цими складнощами нам допомагають наші партнери. Але я можу вас запевнити, що якраз до того часу, коли будуть літаки F-16 готові для передачі в Україну, інфраструктура буде готова - так само як і наші люди".

Повне інтерв'ю із українським пілотом Фантомом читайте тут.