Нідерланди готуються передати Україні іще 6 літаків F-16

Нідерланди готують до передачі Україні шість додаткових винищувачів F-16, оголосила міністерка оборони країни Кайса Оллонгрен.

"Тож загальна кількість - на додачу до раніше обіцяних - складе 24 літаки F-16. Перевага України у повітрі є важливою для протидії російській агресії", - твітує вона.

Як ідеться у повідомленні на сайті Міністерства оборони Нідерландів, окрім того, що "6 літаків додадуться до 18 F-16, які готуються до доставлення в Україну", іще 18 літаків "призначені для навчального центру з підготовки на F-16 в Румунії".

Раніше ці 6 винищувачів призначались для продажу американській приватній компанії Draken International, яка виконує тренувальні, пошукові та консультативні контракти у країнах НАТО. "Однак цей продаж не відбувся, після чого Нідерланди запропонували Draken можливість придбати в майбутньому 6 F-16. Це станеться за умов, які ще належить визначити", йдеться у заяві Міноборони.

Протягом багатьох років F-16 становив найважливішу частину ударної сили Королівських ВПС Нідерландів, тепер цю роль перебрав на себе F-35, повідомляє голландське оборонне відомство.

Нагадаємо, українські пілоти зараз проходять навчання з управління F-16 у Данії та у США. Чіткі терміни постачання цих винищувачів американського виробництва не оголошуються, а в медіа з'являлись повідомлення про можливі затримки постачань, хоча речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат спростовував ці повідомлення.