NYT: Німеччина готується до десятиліть протистояння з Росією, але Шольц остерігається занадто тиснути на Кремль

Німецькі урядовці побоюються, що надійність Сполучених Штатів як партнера Європи по НАТО може опинитися під питанням в разі повторного обрання президентом Дональда Трампа. Про це пише американське видання The New York Times (NYT) в аналітичній статті, опублікованій у суботу, 3 лютого. Статтю було складено на основі інтерв'ю з американськими та німецькими посадовцями, вказує видання.

В уряді Німеччини, пишуть автори статті, також вважають, що найбільш нагальним питанням наразі є те, чи США продовжать допомогу Україні, і застерігають, що розкол в альянсі є “найкращим стратегічним сподіванням” президента Росії Володимира Путіна.

Відтак попри те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц 2 роки тому оголосив нову еру у питанні безпеки Німеччини, відому як Zeitenwende (“історичний поворот” у перекладі), й забезпечив виділення додаткових 100 мільярдів євро протягом 4 років на військові витрати країни, він досі “не бажає обговорювати набагато більш конфронтаційне майбутнє з Росією чи Китаєм, яке так яскраво описують керівники німецьких оборонних і розвідувальних служб”, зазначає NYT.

“Пан Шольц особливо обережний, звертаючи увагу на відносини Німеччини зі Сполученими Штатами та остерігається надто сильно тиснути на Росію та її непередбачуваного президента”, - додає видання.

Німецьке суспільство поділяє таку обережну позицію канцлера, який, за словами Норберта Рьоттгена, депутата від Християнських демократів, завжди казав, що “Україна не повинна програти, але Росія не повинна виграти”, відтак, певно, сподіваючись на те, що глухий кут на полі бою призведе до дипломатичного вирішення конфлікту.

“Він вважає Росію важливішою за всі країни між нами та ними, і йому бракує європейського почуття та його можливої ролі європейського лідера”, - додав щодо Шольца Рьоттген, якого цитує NYT.

Загалом же “німецька громадськість досі не переконана, що нова агресивна Росія загрожує безпеці Німеччини та Європи”, - підсумовує видання.

Водночас німецькі посадовці вважають, що повернутися до звичних відносин з Росією вже неможливо, і в разі перемоги Росії в Україні, Москва може вдатися до нових конфліктів “ближче до Берліна”.

Як зауважив Чарльз Купчан, експерт з питань Європи в Джорджтаунському університеті, якого цитує NYT, німці “прийшли до розуміння того, що Німеччина живе в реальному світі, й що жорстка сила має значення”.

“Водночас все ще є надія, що це все лише поганий сон, і німці прокинуться і повернуться в старий світ”, - додав він.