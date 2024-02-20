"Якщо ми не зупинимо росіян, у нас буде фронт НАТО на 2500 миль" - генерал США у відставці Веслі Кларк про необхідність допомоги Україні

Війна в Україні перебуває в "дуже небезпечній стадії", і якщо законопроєкт про додаткову допомогу не буде ухвалено в Конгресі, українцям буде вкрай важко втримати навіть нинішні позиції на сході країни.

Під загрозою можуть опинитися не лише Харків і Київ, але і кордони НАТО, попереджає генерал армії США у відставці Веслі Кларк, колишній командувач Об’єднаними збройними силами НАТО в Європі.

«Якщо ми ухвалимо законопроєкт про допомогу і будемо поводитися з Україною в умовах кризи так само, як ми поводилися з Ізраїлем, – у 1973 році, коли ми фактично забрали речі з наших власних сил у Німеччині та доставили їх до Ізраїлю, якби ми ставилися до України таким чином і доставили необхідну зброю в необхідні місця, ми могли б стабілізувати ситуацію там, де ми зараз є. А потім з відповідним додатковим обладнанням і через 12-14 місяців роботи є шанс, що вони можуть десь пробити російські лінії – в Криму, чи в Донецьку. Це можна було зробити», – вважає Кларк, який свого часу воював у В'єтнамі та очолював сили НАТО у Косово.

Якщо цього не станеться, українці своїми силами навряд чи зможуть втримати фронт, каже Кларк.

«Вони повинні мати інструменти сучасної війни. Ви не можете очікувати, що вони будуть битися без переваги в повітрі», – пояснює Кларк.

За його словами, війна в Україні зараз перебуває у четвертій стадії. Перший етап, за його словами, настав після невдалого нападу на Київ на самому початку широкомасштабного вторгнення, другий - перегрупування української армії та контрнаступу України, доки на третьому етапі вона не наштовхнулася на російські оборонні позиції.

На цьому четвертому етапі війна дійшла до такої стадії, коли українцям потрібно вийти з позиційної війни, але для того, щоб вести мобільну війну, їм потрібно більше зброї.

Росіяни ж, навпаки, після перших невдач готуються до наступу. Російські війська на Сході і такі міста як Харків і Київ розділяє кількасот кілометрів переважно відкритої місцевості.

"Це здебільшого горбиста, лісиста та відкрита місцевість. Є кілька річкових ліній, які треба подолати, але найскладніша місцевість там, де зараз точаться бої", – каже генерал у відставці Веслі Кларк.

Він говорить, що і США, і союзники постачали Україні достатньо зброї, щоб не програти, але її ніколи не було досить, щоб виграти війну, перемогти Росію.

"Якщо українська армія збирається вести мобільну війну, для цього не потрібно 31 (американський) танк і 100 танків Leopard. Для цього потрібно 1-2 тисячі танків. Для цього потрібно не 300 буксированих артилерійських установок, а самохідна артилерія; не 25 літаків F-16, а пару сотень F-16", – вважає Кларк.

Ця зброя, навіть якщо пакет допомоги буде ухвалено, не надійде відразу, тому українцям потрібно протриматися зараз на цих позиціях, додає Кларк.

Ми ледь могли впоратися з внутрішнім німецьким кордоном на 400 миль під час "холодної війни". Я не можу уявити, що буде потрібно для мобілізації НАТО, якщо Україна впаде.

У розмові, яку у вівторок, 20-го лютого, організував Центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), Кларк висловив переконання, що військове командування США та НАТО усвідомлює небезпеку того, що у випадку падіння оборони України російська армія вийде на кордони НАТО в Європі і не зупиниться там.

"Генерал Каволі (Верховний командувач об'єднаних Збройних сил НАТО генерал США Крістофер Каволі – ред.) прекрасно розуміє: якщо ми не зупинимо їх тут, у нас буде фронт НАТО на 2500 миль. І ми ледь могли впоратися з внутрішнім німецьким кордоном на 400 миль під час "холодної війни". Я не можу уявити, що буде потрібно для мобілізації НАТО, якщо Україна впаде, і ми зіткнемося з загрозою, що простягнеться від Балтійського аж до Чорного моря", – каже Веслі Кларк.

Вторгнення в Україну планували не військові, не треба судити з нього про російську армію

Відповідаючи на запитання Еліота Коена, голови відділу стратегії CSIS та колишнього радника у Держдепі США за президента Джорджа Буша-молодшого, чи зробили висновки російські військові зі своїх попередніх невдач, Кларк відповів, що було б помилкою судити про російську військову потужність з початкового етапу війни. Адже, за його словами, не військові командували вторгненням, яке планувалося за законами спецоперації.

"Це була спецоперація, і вона мала на меті висадку кількох гелікоптерів, а потім внутрішнє повстання, план позбутися Зеленського, поставити на його місце Януковича, і так захопити Україну. Це було сплановано як заколот", – пояснює Кларк.

Тому, за його словами, російські військові були не готові до того, що українці підірвуть дамбу, затоплять дороги, відріжуть російські війська від матеріально-технічного забезпечення, не дозволять скористатися протиповітряною обороною, засобами електронної боротьби чи артилерією повною мірою.

Але коли військові взяли на себе командування і планування операцій, ситуація змінилася, росіяни підготувалися до оборони, а тепер планують наступ, вважає Кларк.

Генерал у відставці застерігає, що початок війни призвів до неправильного розуміння справжнього російського військового потенціалу.

Помилки після "холодної війни"

Кларк пригадав свою розмову з українським командувачем на початку 2000-х років, який розповів, що СРСР був готовий протягом п'ятьох днів дійти танками до Атлантичного океану. І на запитання, чи це була не порожня погроза, він отримав відповідь, що у Москві знали, де мешкав кожен генерал армії НАТО, і він був би вбитий ще до того, як дізнався б про вторгнення.

Генерал у відставці Кларк, який посідав високі посади в американському війську за часів "холодної війни" каже, що багато помилок було зроблено ще у 1990-х роках, коли у Вашингтоні вважали, що перемогли у "холодній війні", що радянська загроза зникла.

Великою помилкою, на його думку, було не дослухатись до попереджень політиків та експертів зі східноєвропейських країн, які казали, що російські імперські амбіції повернуться, як тільки Москва набереться сили. Тому-то вони й поспішали вступити до НАТО, бо сподівалися, що альянс зуміє їх захистити, пояснює Кларк.

Говорячи про американську та західну допомогу Україні, генерал у відставці зауважує, що США зробили багато – надали сучасну зброю, створили коаліцію, але вони далі не ставлять перед собою цілі перемогти Росію. І через це виснажується Україна, її військо, а також падає довіра до США.

Якщо не боротися за Україну, хто повірить, що США захищатимуть країни Балтії?

Нині, коли США пообіцяли Україні "бути поруч стільки, скільки буде потрібно", але не можуть уже декілька місяців надати необхідну допомогу, він каже, що під питанням – довіра до Америки як союзника. Особливо, коли у Вашингтоні не мають сильної відповіді на ядерний шантаж Москви.

"Якщо ми не боремося за Україну, коли вони воюють, як на вашу думку почуваються люди в країнах Балтії? Вони там на межі. Вони думають, чи Сполучені Штати дійсно ризикнуть ядерною конфронтацією з Путіним, щоб врятувати їхню країну? Чи зробимо ми це? Ми кажемо, що за законом так, але чи будемо? Яка справжня довіра? І тому наш стримувальний фактор під питанням", – аналізує Кларк.



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