Солдати в Україні "змушені помирати", поки в інших країнах обговорюють допомогу Україні - Кулеба в інтерв'ю CNN

ЗСУ не втратили б Авдіївку, якби Україна отримала достатньо артилерійських боєприпасів від західних союзників. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю CNN.

"Ми б не втратили Авдіївку, якби ми отримали всі артилерійські боєприпаси, необхідні для її оборони", - сказав Кулеба.

Глава МЗС України віддав належне українським солдатам, чимало з яких пожертвували життям за оборону українських міст, і наголосив: що довше союзники обговорюватимуть допомогу, то гинутиме більше українських військових.

"Причина, чому вони змушені жертвувати собою і помирати, полягає в тому, що хтось все ще обговорює рішення. Я поважаю внутрішню політику і не буду в неї втручатися, але я просто хочу, щоб усі пам'ятали, що кожен день дебатів в одному місці означає ще одну смерть в іншому місці", - сказав Микола Кулеба.

"Нам шкода, що це забирає стільки часу", - додав глава МЗС.

Журналістка Крістіан Аманпур під час включення в прямий ефір каналу CNN також розповіла, що деякі солдати, сподіваючись на допомогу США, з окопів Авдіївки стежили за дебатами конгресменів щодо допомоги Україні.

Аманпур також сказала, що в Україні чула сигнали: дайте нам озброєння, і тоді вам не доведеться надсилати на цю війну своїх солдатів.

Тим часом заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін у Телеграм-каналі написав, що українські бійці, які відступили в Авдіївці, зайняли нові рубежі оборони, а росіяни готові просуватися далі.

"У ворога на Авдіївському напрямку достатньо сил та засобів для просування далі. І вони будуть це робити. … Інтенсивність боїв висока, але звісно не настільки жорстка, як була в місті. Основний напрямок для росіян на сьогодні - Ласточкине", - написав солдат.

Голос Америки напередодні повідомляв, як експерти на Заході оцінювали бої за Авдіївку, зокрема дивувались "колосальними" та "приголомшливими" втратами Росії.