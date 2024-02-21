"Настав час для рішучих і чітких дій" в допомозі Україні, каже високопосадовиця Держдепу США Юрі Кім

Перед другою річницею повномасштабного вторгнення Росії до України, в Держдепі США закликали союзників збільшити допомогу Києву.

США та союзники мають визнати, що "настав час для рішучих і чітких дій", заявила друга заступниця Держсекретаря США Юрі Кім 20 лютого під час брифінгу, присвяченому другій річниці повномасштабного вторгнення Росії до України.

"Як всі знають, настав час, коли ми маємо збільшити фінансову, військову та гуманітарну допомогу", - додала посадовиця. Кім привітала рішення ЄС затвердити пакет допомоги Україні обсягом 50 млрд євро і висловила сподівання, що Конгрес США схвалить відповідний законопроєкт, зробивши "мудрий крок", щоб "захистити світ, який ми хочемо бачити в майбутньому для своїх дітей".

Високопосадовиця Держдепу високо відзначила успіхи України у збережені економіки під час війни та назвала два шляхи допомоги США в цій сфері.

США не лише підтримують здатність України створити безпечне середовище військовим чином, щоб "якомога краще протистояти зусиллям Путіна зруйнувати промислові центри", а і працюють з урядом України над створенням умов для інвестицій.

Ми маємо ситуацію, коли торгівля зерном і поставки інших товарів практично доходять до довоєнних рівнів

"Щодо української економіки, ми бачимо ознаки стійкості", - заявила Кім. Вона вказала, що здатність України "відбити чи знайти обхідний шлях проти кожної спроби Росії зруйнувати економіку - дуже вражає".

"Ми маємо ситуацію, коли торгівля зерном і поставки інших товарів практично доходять до довоєнних рівнів. Ми перейшли від ситуації, коли Одесу було практично закрито, до ситуації, коли українці у співпраці з румунами, болгарами, молдаванами та європейцями віднайшли альтернативні шляхи".

"Вони відбили російські Чорноморський флот, обмежили здатність Росії домінувати на морі і зараз майже 350 мільйонів тонн зерна та інших товарів, а це приблизно 730 кораблів - виходять та заходять у Чорне море".