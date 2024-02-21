ЄС розширює санкційні списки проти Росії, але не додає нових галузей

Посли 27 країн Європейського Союзу узгодили новий 13-й набір санкцій щодо Росії, який має бути офіційно затверджений до 24 лютого - в другу річницю відкритого повномасштабного російського вторгнення в Україну.

У повідомленні уряд Бельгії, що зараз головує в ЄС, називає це ”одним з найширших” наборів європейських санкцій щодо Москви.

193 компанії, установи і окремі особи додані до переліків, з якими не можна вести справи, і яким заборонено в’їзд в країни Європейського Союзу.

Але коментатори зауважують, що попри розширення кола підсанкційних осіб, європейські рішення не передбачають нових галузевих санкцій.

“Наразі до чорного списку санкцій внесені близько 2000 осіб і компаній, включаючи президента Росії Владіміра Путіна та багатьох із його найближчого оточення. Але галузеві санкції, як правило, завдають сильніших ударів. Досі санкцій були спрямовані проти російського експорту вугілля, сталі, деревини й нафти в ЄС, або проти потоку товарів із ЄС до Росії, включаючи, наприклад, напівпровідники та предмети розкоші”, - вказує Рікард Йозвяк, автор оглядів Ширша Європа.

Міжнародні санкції ще не зачепили, наприклад, потужної атомної промисловості Росії, яка продає паливо і будує електростанції в Угорщині, Туреччині тощо.

Є ознаки, що Угорщина знову намагалася пом'якшити санкції і лобіювала вилучення зі списків кілька імен російських олігархів.

Угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто заявив, що новий набір санкцій ЄС призначений лише “для шоу” і повторив, що санкції проти Росії шкідливі.

Про приготування нових санкцій щодо Росії цими днями також повідомили США та інші країни.

Представник Білого Джон Кірбі 20 лютого сказав, що новий американський набір санкцій міститиме додаткові заходи у зв’язку зі смертю в російському ув'язненні російського опозиціонера Алексея Навального.

“Незалежного від того, як російський уряд вирішить пояснювати це для світу, ясно, що президент Путін та його уряд несуть відповідальність за смерть Навального”, - сказав Кірбі.