Рятівне коло для оборони Україна може отримати лише зі США – колишній очільник Пентагону

Російські війська вийшли з глухого кута у війні в Україні після виходу українських військ з Авдіївки, заявив колишній директор ЦРУ та ексміністр оборони США Роберт Ґейтс у середу.

"Насправді це вже не мертва точка. Росіяни перехопили ініціативу. Це не величезний прорив, але він дає відчуття, що тепер вони ведуть наступ», — сказав Гейтс в інтерв’ю The Washington Post.

Росія зазнала приголомшливих втрат у війні, зазначив він, але оскільки Україна зараз стикається з нестачею артилерії через слабку підтримку США, "росіяни відчувають, що ситуація змінилася", - сказав Ґейтс.

"Вони (російські військові - ред.) отримують все більше і більше запасів. Я читав, що на кожен артилерійський снаряд, випущений українськими силами, росіяни випускають 10", — додав він.

Президент США Джо Байден поклав провину за втрати України на полі бою на республіканців Палати представників, які змінювали свою позицію щодо того, чи поєднувати додаткову допомогу Києву до масштабної імміграційної реформи. В адміністрації кажуть, що без додаткової підтримки з боку Конгресу, Україна не зможе поповнити свою протиповітряну оборону та запаси боєприпасів, щоб захистити себе від агресії Росії, та закликають Конгрес до дії.

Президент України Володимир Зеленський у суботу на Мюнхенській безпековій конференції попередив союзників, що "штучний дефіцит" озброєнь для його країни ризикує дати Росії можливість передихнути. На тлі відходу українських військ з Авдіївки, президент наголосив на тому, що Україна особливо потребує артилерії та далекобійної зброї.

Як повідомляв раніше Голос Америки, 13 лютого Сенат схвалив законопроєкт, що передбачає допомогу союзникам США, зокрема Україні, Ізраїлю та Тайваню обсягом 95,34$ млрд, з яких 60$ млрд передбачено для Києва. Палата представників відклала голосування за законопроєкт до свого повернення до роботи 28 лютого.

В інтерв’ю The Washington Post Ґейтс зазначив, що європейські союзники по НАТО посилили підтримку України, але не мають можливості негайно надіслати зброю. Згідно з термінами виробництва, підтримка НАТО досягне поля бою у 2025 році, за його оцінками.

Європейці надають Україні економічну допомогу, але єдині хто можуть справді надати Україні "рятівне коло в військовій сфері - це Сполучені Штати. І це, як ми всі знаємо, зараз, скажімо так, на паузі", — сказав він.

Ґейтс звинуватив владу у тому, що та надто повільно затверджувала ключові можливості на полі бою, такі як ракетні системи, які б дозволили завдавати ударів по окупованому Росією Криму.

"Ми не поспішали з наданням такого виду зброї, який міг би вплинути на перебіг цього конфлікту. І я думаю, те саме стосується ATACMS, тактичних ракет великої дальності. Надати українцям можливість атакувати об’єкти, наприклад, у Криму, мені здається очевидним рішенням. Це їхня територія. Якщо вони вирішили атакувати цілі, вони атакують цілі всередині України, а не цілі всередині Росії, незалежно від того, що заявляє Путін", - каже Ґейтс.

За словами Ґейтса, терміни прийняття законопроєкту про додаткову допомогу, стануть визначальним фактором у виживанні України в 2024 році.

"Одна з головних цінностей пакету допомоги, який зараз розглядається в Конгресі, полягає в тому, що він надасть Україні значний потенціал протиповітряної оборони та засоби для встановлення міцного оборонного бар'єра, щоб вони не втратили більше території", – сказав Ґейтс.