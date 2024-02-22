Британська розвідка: влада Росії готує своїх громадян до "тривалої війни" із "колективним Заходом"

Влада Росії готує своїх громадян до "тривалої війни" із "колективним Заходом" та попереджає про зниження рівня життя, вважають у Міністерстві оборони Британії, яке посилається на дані своєї розвідки.

За даними розвідки, заява речника президента Росії Дмитра Пєскова від 14 лютого 2024 року, що хоча "спеціальна військова операція починалася як операція проти України, з часом вона набула форми війни проти колективного Заходу, війни, коли країни колективного Заходу на чолі зі Сполученими Штатами безпосередньо беруть участь у цьому конфлікті" – є виправданням російської влади.

"Це в цілому відповідає тенденції в російській офіційній риториці, яка намагається виправдати тривалість конфлікту і масштаб російських втрат, зображуючи війну як прямий конфлікт із Заходом", – зазначає розвідка.

Крім того, Міністерство оборони Британії певне, що громадян Росії готують до зниження рівня життя через «затяжну війну».

"Пєсков визнав, що "спеціальна військова операція" "може тривати трохи довше, але це не може змінити хід речей". Це є частиною російського офіційного наративу, спрямованого на те, щоб налаштувати внутрішнє населення на довготривалий конфлікт і пов’язане з ним зниження рівня життя", – йдеться у повідомленні.

У грудні минулого року медіа повідомляли, що президент Росії Володимир Путін запевняв свого китайського колегу Сі Цзіньпіна під час його візиту до Москви, про те, що війна Росії проти України може тривати п’ять років.