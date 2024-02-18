Китайcький міністр розповів Кулебі, що Пекін "не продає летальну зброю" Росії

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив своєму українському колезі Дмитру Кулебі, що Пекін не продає Росії летальної зброї для війни проти України, йдеться в повідомленні китайського зовнішньополітичного відомства. Про це йшлося під час зустрічі чільних дипломатів обох країн на полях конференції з питань безпеки в Мюнхені.

Згідно із заявою, Китай "не використовує ситуацію та не продає летальу зброю в райони конфлікту або сторонам конфлікту". Китай стверджує, що є нейтральною стороною в "українському конфлікті" (офіційне китайське позначення війни, яку Росія веде проти України – ред.), але його критикують за відмову засудити дії Москви.

За останні роки Китай і Росія розширили економічну співпрацю та дипломатичні контакти, а їхнє стратегічне партнерство лише зміцнилося після вторгнення РФ в Україну.

За повідомленням, Ван Ї наголосив, що Китай дотримується політичного врегулювання проблем, і наполягав на сприянні мирним переговорам.

"Ми продовжуватимемо відігравати конструктивну роль у швидкому припиненні війни та відновленні миру. Навіть якщо є лише проблиск надії на мир, Китай не відмовиться від своїх зусиль", — сказав Ван Кулебі.

"Я зустрівся зі своїм китайським колегою Ван Ї, щоб обговорити двосторонні відносини, торгівлю і необхідність відновлення справедливого і міцного миру в Україні. Я поінформував міністра закордонних справ Ван Ї про бачення України щодо майбутнього Глобального саміту миру в Швейцарії. Ми погодилися з необхідністю підтримувати українсько-китайські контакти на всіх рівнях і продовжувати наш діалог", – написав за підсумками зустрічі Дмитро Кулеба.

Як повідомляв раніше Голос Америки, на початку лютого міністр закордонних справ Швейцарії Ігнасіо Кассіс в Пекіні запросив Китай взяти участь в мирному саміті щодо України, який Швейцарія готується прийняти.

Минулого місяця Швейцарія погодилася провести мирний саміт на прохання України. Обговорення, як очікується стосуватиметься мирного плану з 10 пунктів, запропонованого президентом Володимиром Зеленським.

Україна підкреслила важливість участі Китаю, коли минулого тижня посол України в Китаї Павло Рябікін повідомив, що передав запрошення Китайському МЗС на участь в саміті.

До повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року Китай був найбільшим торговельним партнером України та залишається важливим споживачем українського зерна, соняшникової олії та залізної руди.