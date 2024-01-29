“Момент для потенційних переговорів” України та Росії може настати після президентських виборів у США: Джеймс Ставрідіс

Я думаю, що наприкінці цього року, ймовірно, після виборів у США, у нас буде момент для потенційних переговорів

Для України та Росії може наступити “момент для потенційних переговорів” щодо припинення війни після президентських виборів у США 2024 року, вважає колишній верховний головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО Джеймс Ставрідіс.

“Я думаю, що наприкінці цього року, ймовірно, після виборів у США, у нас буде момент для потенційних переговорів”, — сказав Ставрідіс, якого цитує видання The Hill, в ефірі радіо WABC 770 AM.

На думку Ставрідіса, попри виснаження війною та інші труднощі, Україна та Росія отримують допомогу з зовнішніх джерел, а відтак, вірогідно, відкладатимуть укладення будь-якої угоди.

Ставрідіс також зазначив, що війна Росії проти України може закінчитися “як Корейська війна, тобто Росія, ймовірно, все ще матиме контроль над деякою частиною України – Кримом, наземним мостом до Росії”.

Водночас Ставрідіс вважає, що Україна в майбутньому стане членом НАТО. “З іншого боку, я бачу приєднання України до НАТО. Я думаю, що контури цієї угоди, ймовірно, стануть більш зрозумілими цього року”.

Виступаючи в ефірі WABC 770 AM у грудні 2023 року, Ставрідіс закликав надати Україні більше допомоги й назвав її боротьбу “справедливою”.

“Це дуже небезпечна ситуація, і тут реальні дії фактично відбуваються не в Києві. Справжні дії відбуваються у Вашингтоні. Ми повинні надати військову підтримку Україні. Їхня справа справедлива”, - сказав тоді Ставрідіс.

Ці коментарі прозвучали на тлі початку візиту теперішнього генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга до Вашингтону, де він має за мету переконувати американських законодавців і посадових осіб продовжити підтримку України.

Водночас як зазначає вашингтонський Інститут дослідження війни (відомий, як ISW за англійською абревіатурою), на основі аналізу висловлювань російських посадовців, Кремль сигналізує внутрішній аудиторії неготовність до будь-яких переговорів з Україною з метою завершити війну чи досягнути будь-яких компромісів, попри нещодавні повідомлення у західних ЗМІ про протилежне.

Інститут наводить коментарі директора Служби зовнішньої розвідки Росії Сергія Наришкіна про те, що “Росія не зупиниться на півдорозі” й продовжує переслідувати максималістські цілі повного знищення та викорінення української держави.

На думку ISW, заяви російських посадовців про зацікавленість Росії в мирних переговорах з Україною, ймовірно, мають на меті спонукати захід “піти на попереджувальні поступки щодо суверенітету чи територіальної цілісності України”.

На додаток, зазначає Інститут, Кремль також продовжує представляти російську війну в Україні як частину “екзистенціального геополітичного протистояння із заходом і нацизмом”.

Відтак, Москва, можливо, дедалі більше тавруватиме будь-яких супротивників, а може і весь колективний Захід, як “нацистський”, кажуть аналітики.

Як зазначав ISW у своїх попередніх оцінках, Кремль, ймовірно, вирішив, що простий наратив про боротьбу Росії з геополітичними “нацистськими” силами є більш ефективним, ніж звернення до російських громадян і носіїв російської мови на території країн колишнього Радянського Союзу та Російської імперії на базі ідеології “Русского мира”, яка суперечить поліетнічному складу Росії.