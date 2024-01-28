Столтенберг закликав американських законодавців підтримати подальшу військову допомогу Україні

Важливо, щоб Україна отримувала постійну підтримку, тому що ми повинні усвідомлювати, що за цим уважно стежать у Пекіні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у неділю, 28 січня, закликав американських законодавців підтримати подальшу військову допомогу Україні й зауважив, що фінансування США військової допомоги для України є ключовим сигналом стримування для Китаю.

Про це Столтенберг заявив виступаючи в ефірі мережі Fox News, на початку свого візиту до Вашингтона, протягом якого він має намір лобіювати Конгрес США щодо продовження фінансування спротиву України у війні проти Росії.

“Важливо, щоб Україна отримувала постійну підтримку, тому що ми повинні усвідомлювати, що за цим уважно стежать у Пекіні”, — сказав Столтенберг в ефірі програми Fox News Sunday.

Як зауважує агентство AFP, аналітики вважають, що Китай уважно спостерігає, чи зійде нанівець незабаром колись потужна підтримка заходу Україні, адже Китай претендує на відновлення контролю над островом Тайвань й не виключає застосування сили для його досягнення.

Відтак, якщо США та інші союзники залишать Україну, у Китаю може виникнути спокуса вдатися до військових дій для встановлення контролю над Тайванем, попереджають аналітики.

“Тож це робить не тільки Європу більш вразливою, але й усіх нас, а також Сполучені Штати, більш вразливими, якщо Путін отримає в Україні те, що він хоче”, – додав Столтенберг.

Столтенберг зазначив, що угода, яку обговорює Конгрес США, є “хорошою угодою”. За словами Столтенберга, допомога США Україні становить лише незначну частину бюджету Пентагону, але “ми змогли знищити та значною мірою погіршити стан російської армії”.

“І тому ми повинні продовжувати це робити”, - сказав він.

Також допомога США Україні допомагає американським робітникам - гроші, виділені Україні, йдуть на закупівлю зброї, виробленої в США, зазначив Столтенберг.

Водночас в інтерв’ю генсек НАТО зауважив, що Путін отримує від війни в Україні “рівно протилежне” тому, чого він хотів, адже Фінляндія вже приєдналася до альянсу, а Швеція очікувано зробить це незабаром.

У понеділок, 29 січня, Столтенберг має зустрітися з державним секретарем Ентоні Блінкеном, міністром оборони Ллойдом Остіном і радником з національної безпеки Джейком Салліваном, зазначає AFP.

У вівторок він має зустрічі з законодавцями від Республіканської та Демократичної партій, які беруть участь у дебатах щодо допомоги Україні.