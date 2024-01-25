Нова резолюція ПАРЄ закликає парламенти країн визнати викрадення Росією українських дітей "геноцидом" 

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАСЕ) одноголосно ухвалила резолюцію про долю українських дітей, примусово переміщених і депортованих в Росію та Білорусь.

Асамблея закликала національні парламенти країн-членів ухвалити резолюції, які визнають викрадення чи вимушене переміщення українських дітей геноцидом, і звернулась до міжнародної спільноти з закликом співпрацювати з Україною для розшуку та репатріації зниклих безвісти дітей, а саме “виявлення, визначення місця знаходження та повернення їх в Україну”.

В документі, який ухвалила ПАРЄ, говориться, що “всі українські діти мають право користуватися правами та свободами, закріпленими у відповідних міжнародних документах з прав людини”, і наголошується, що “найкращі інтереси дитини мають переважати в усіх процесах ухвалення рішень, які їх стосуються”.

Документ також наголошує, що діти ніколи не повинні використовуватися як “засіб тиску або як військовий трофей”.

Члени ПАРЄ закликали міжнародні організації, чий мандат на основі нейтралітету дозволяє отримати доступ до територій РФ, Білорусі та окупованих українських територій, “сприяти процесу ідентифікації, місця знаходження та репатріації депортованих і примусово переміщених українських дітей”, а також тісно співпрацювати з Україною та всіма державами, які можуть сприяти поверненню дітей”.

На засідання ПАРЄ у четвер, 25 січня, виступила перша леді України Олена Зеленська. У промові вона закликала парламенти до співпраці, “щоб змусити Росію виконувати принаймні Женевські конвенції та негайно надати вичерпні списки з іменами та місцем перебування всіх українських дітей, які були незаконно депортовані”.

У грудні під час інтерв’ю Голосу Америки віцепремʼєрка України, міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що Росія могла незаконно депортувати сотні тисяч українських дітей. При цьому вона зауважила, що офіційно відомо лише про близько 20 тисяч незаконно депортованих дітей.

“Я можу оперувати офіційними даними. 20 тисяч — це діти, про яких ми знаємо: де вони, що з ними, і ми намагаємося їх повернути. З них майже 4,5 тисячі сиріт. Це дуже важливо, адже коли дитина батьківська — за нею може поїхати або батько, або мама, або прямі родичі. А діти-сироти — під опікою держави, і держава на 100% відповідає за їхню безпеку”.

На уточнювальне питання, чи дійсно мовиться про сотні тисяч дітей, яких депортувала Росія, віцепремʼєрка відповіла “так”.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Парламентська асамблея Ради Європи оголосила Росію терористичною країною, а Комітет міністрів Ради Європи 16 березня 2022 року проголосував за виключення РФ з цього органу.