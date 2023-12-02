Росія могла депортувати сотні тисяч українських дітей — Верещук

Є підстави вважати, що Росія могла незаконно депортувати сотні тисяч українських дітей. Про це в інтервʼю Голосу Америки розповіла віцепремʼєрка України, міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. При цьому вона підкреслила, що офіційно відомо про близько 20 тисяч незаконно депортованих дітей.

“Я можу оперувати офіційними даними. 20 тисяч — це діти, про яких ми знаємо: де вони, що з ними, і ми намагаємося їх повернути. З них майже 4,5 тисячі сиріт. Це дуже важливо, адже коли дитина батьківська — за нею може поїхати або батько, або мама, або прямі родичі. А діти-сироти — під опікою держави, і держава на 100% відповідає за їхню безпеку”, — сказала Ірина Верещук.

На уточнююче запитання, чи в дійсності може ітись про сотні тисяч дітей, яких депортувала Росія, віцепремʼєрка відповіла “так”.

Ірина Верещук додала, що насильна депортація дітей з України та зміна їхньої ідентичності має ознаки геноциду, і всі причетні до цього мають понести відповідальність згідно з міжнародним правом.

Як повідомляли ЗМІ, Український омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до міжнародної спільноти із закликом допомогти повернути в Україну дитину, незаконно вивезену з Херсона і всиновлену російським депутатом Сергієм Мироновим і його дружиною.

Уповноважений із прав людини наголосив, що вперше зафіксовано факт всиновлення зі зміною імені й прізвища дитини.

Минулого місяця російське видання «Важные истории» повідомило, що в 2022 році лідер російської партії «Справедлива Росія-Патріоти-За правду» Сергій Миронов і його дружина Інна Варламова удочерили викрадену з України дитину.

Як писало видання, 10-місячній дівчинці з херсонського сиротинця, Маргариті Прокопенко, повністю змінили особисті дані, тепер вона стала «Мариною Мироновою», а місцем її народження значиться Подольськ у Московській області.

Раніше у РФ заявляли про те, що з початку повномасштабного вторгнення вивезли 700 тисяч українських дітей. Про це йшлося в доповіді російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Українські правозахисники також вважають, що дітей, яких Росія перемістила з України, може бути сотні тисяч.

Нагадаємо, в березні міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна та Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у незаконній депортації дітей із окупованих територій України до Росії.