Ілон Маск не вірить у поразку Росії у війні в Україні, але вважає звинувачення у своїй прихильності до Путіна “абсурдними”

У дискусії на платформі X Spaces ввечері у понеділок, 12 лютого, мільярдер Ілон Маск, декілька сенаторів-республіканців, та політик-республіканець Вівек Рамасвамі виступили різко проти запропонованого в Сенаті США законопроєкту з додатковим фінансуванням для України, який у разі остаточного ухвалення може забезпечити майже 60 мільярдів доларів американської допомоги Україні для подальшої боротьби з російською агресією.

Під час обговорення Маск погодився з твердженням сенатора Рона Джонсона, що Росія не може програти війну в Україні.

“Немає в біса способу, в який Путін програє. Якщо він відступить, його вб’ють. А тим, хто хоче зміни режиму в Росії, слід подумати: хто та людина, яка могла б усунути Путіна? І чи може ця людина бути миролюбцем? Напевно ні. Вона, напевно, буде ще жорсткішою, навіть більш жорсткою, ніж Путін, якщо вона його усуне”, - заявив Маск під час дискусії.

Маск і республіканські сенатори у розмові закликали виборців контактувати зі своїми представниками у Конгресі з метою, за словами сенатора Джей Ді Венса, “вбити цю штуку”, тобто сенатський проєкт допомоги союзникам США.

“Ці витрати не допомагають Україні. Затягування війни не допомагає Україні”, - заявив Маск.

Венс є представником крила активних прихильників колишнього президента США Дональда Трампа. Сам Трамп критикує законопроєкт з допомоги Україні.

Учасники дискусії різко розкритикували позицію прихильників подальшої американської допомоги Україні, як нереалістичну і таку, що не має стратегії закінчення конфлікту, зазначивши, що ті, хто очікує перемоги України, за словами Рона Джонсона, “живуть у фантастичному світі”.

У розмові Маск також поставив під сумнів мету, за яку гинуть українські військові. “Лінія фронту не рухається. Тож щодня гинуть люди. З якою метою?” - сказав Маск.

“І якщо ви збираєтеся витрачати життя, це має бути з певною метою”, - додав він в іншій частині розмови.

У своїх коментарях Маск також зазначив, що його іноді звинувачують у прихильності до Путіна, але він вважає такі звинувачення “абсурдними”, адже його компанії, такі як SpaceX, “ймовірно, зробили для підриву Росії більше ніж будь-хто”.

Він нагадав, що SpaceX є постачальником інтернет-сервісу Starlink в Україні, який став критично важливим для українських військових на фронті, особливо на початку війни.

Розмова на платформі Маска відбулася на тлі заяв української розвідки про те, що Росія використовує інтернет-термінали Starlink компанії Маска SpaceX у війні на окупованих територіях України.

“Росія продовжує працювати через так званий паралельний імпорт, а по суті – контрабанду. І так, через треті країни, ми не будемо називати конкретні країни, інформація потребує уточнення, але Starlink – у вільному продажі на території РФ, на відкритих онлайн-майданчиках”, – заявив 12 лютого представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, як повідомляв раніше Голос Америки.

У Starlink раніше заявили, що компанія SpaceX Ілона Маска, яка забезпечує роботу Starlink, “не веде жодних справ із російським урядом чи його військовими”. У компанії додали: якщо дізнаються, що термінал Starlink використовується неавторизованою стороною чи стороною, яка перебуває під санкціями, то розслідують це і вживуть заходів для деактивації термінала в разі підтвердження.

Тим часом Кремль 12 лютого, заявив, що супутникова система Ілона Маска Starlink не була ані сертифікована для використання в Росії, ані офіційно поставлена в Росію, а тому не може там використовуватися.

Своєю чергою деякі експерти звертають увагу, що невикористання Starlink в Росії не виключає його використання російськими військовими на окупованих територіях України.

Так Еліот Гіґінс, засновник і креативний директор Bellingcat, нідерландської групи журналістських розслідувань, написав на своїй сторінці в мережі Х: “Варто зазначити, що Starlink заперечує, що він не використовується в Росії, а не те, що він не використовується на окупованих територіях України”.

Маркіян Кузьмович, аналітик цифрових загроз у Microsoft, зазначив у мережі Х: “Дуже сподіваюся, що люди у [Вашингтоні], Округ Колумбія, звернуть увагу на повідомлення про те, що Росія використовує Starlink Ілона Маска в окупованій Україні з зареєстрованими обліковими записами, оскільки це було б не лише серйозним порушенням санкцій, але і явним ризиком для національної безпеки”.