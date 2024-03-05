МКС видав ордери на арешт командувачів РФ за обстріли енергетичної інфраструктури України

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт двох російських командувачів, яких звинувачують у причетності до воєнних злочинів - ракетних атак проти української енергетичної інфраструктури з жовтня 2022 року по березень 2023 року.

Ордери МКС стосуються генерал-лейтенанта збройних сил Росії Сергія Кобилаша та адмірала ВМФ Росії Віктора Соколова.

У заяві суд зазначив, що "існують вагомі підстави вважати, що двоє підозрюваних несуть відповідальність за ракетні удари, завдані силами під їхнім командуванням по українській електричній інфраструктурі щонайменше з 10 жовтня 2022 року до принаймні 9 березня 2023".

МКС додає, що слідство вважає обвинувачуваних відповідальними за воєнні злочини, якими Римський статут визнає напади на цивільні об'єкти та "заподіяння надмірної випадкової шкоди цивільним особам або шкоди цивільним об'єктам", а також за "злочини проти людяності... у вигляді нелюдських дій, навмисно спричиняючи сильні страждання або серйозні ушкодження тіла або психічного чи фізичного здоров'я".

Росія не визнає МКС. Москва підписала Римський статут, який керує МКС, у 2000 році, але не ратифікувала угоду, щоб стати членом. Російська влада офіційно відмовилась від свого підпису під установчим статутом МКС у 2016 році, через день після того, як суд опублікував звіт, у якому російська анексія Криму кваліфікувалася як окупація, нагадує Guardian.

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського президента Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Ордери, видані судом в Гаазі, звинувачують Путіна у воєнному злочині примусової депортації населення - дітей з окупованих територій України до Російської Федерації.

При цьому у Держдепі США очікують більше справ проти російських воєнних злочинців як в американських судах, так і в Міжнародному кримінальному суді. Про це в інтерв'ю журналісту Української служби Голосу Америки Олексію Коваленку розповіла посолка з кримінального правосуддя Держдепу США Бет ван Скаак.