У США судять ексофіцера армії, який міг передавати через сайт знайомств секретні дані Пентагону про війну РФ в Україні

У Небрасці судять колишнього офіцера війська США за звинуваченнями в розголошенні таємної інформації про російське повномасштабне вторгнення в Україну, через платформу для онлайн-знайомств.

Слідство заявляє, що 63-річний Девід Франклін Слейтер, підполковник армії США у відставці, з серпня 2021 до квітня 2022 мав доступ до інформації з грифом "цілком таємно" під час своєї роботи у Стратегічному командуванні США USSTRATCOM у складі Міноборони США.

Слейтер справді надав їй секретну інформацію з нацбезпеки, включно з військовими цілями та російськими військовими можливостями, пов'язаними з вторгненням Росії в Україну

"Слейтер навмисно, неналежним чином і незаконно передав інформацію із національної безпеки (National Defense Information - NDI), класифіковану як "секретну", яка, як він мав підстави вважати, може бути використана, щоб завдати шкоди Сполученим Штатам або на користь іншої країни, на іноземній платформі онлайн-знайомств особі, яка не уповноважена отримувати таку інформацію", - повідомляє Мін'юст США.

В документах обвинувачення йдеться, що Слейтер був присутній на брифінгах USSTRATCOM щодо війни Росії проти України, які мали рівень секретності "цілком таємно", а потім передав ці дані через іноземну платформу онлайн-знайомств співрозмовнику чи співрозмовниці, який представляв себе як жінку, яка живе в Україні.

"Учасниця змови регулярно просила Слейтера надати їй конфіденційну, непублічну, секретну інформацію NDI та називала Слейтера у своїх повідомленнях її "коханим таємним інформатором" та її "таємним агентом" ("secret informant love" і "secret agent"). У відповідь на ці запити Слейтер справді надав їй секретну інформацію з нацбезпеки, включно з військовими цілями та російськими військовими можливостями, пов'язаними з вторгненням Росії в Україну", - зазначено у повідомленні Мін'юсту.

Помічник генерального прокурора США Метью Олсен з відділу національної безпеки Міністерства юстиції зазначив, що Слейтер "свідомо передавав секретну інформацію щодо національної оборони іншій особі, явно нехтуючи безпекою своєї країни та своєю присягою зберігати її у таємниці".

Участь у слідстві беруть ФБР та відділ спецрозслідувань ВПС США.

Слейтер постане перед судом у Небрасці 5 березня. Йому загрожує до 10 років за ґратами й штрафу до 250 тисяч доларів за кожну дію із незаконної передачі таємної інформації.