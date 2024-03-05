Експорт зброї Швейцарії впав на 27% на тлі заборон постачань Україні

Звіт державної статистичної служби Швейцарії показав різке падіння експорту швейцарських виробників зброї впродовж 2023 року попри те, що російська війна проти України різко збільшила попит і підштовхнула видатки на оборону зокрема у Європі.

Швейцарський державний секретаріат з питань економіки не пояснює причин падіння експорту оборонної промисловості на приблизно 27%.

Але впродовж останніх двох років під більшою увагою опинилася політика нейтралітету Швейцарії, посилаючись на яку швейцарський уряд не надає Україні військову допомогу, а також забороняв третім країнам реекспорт в Україну зброї виробленої у Швейцарії.

Зокрема відомо, що 2022 року Швейцарія відмовилася дати дозвіл Іспанії, Данії, а також Німеччині на постачання Україні зброї, яку ті країни раніше придбали у швейцарських виробників.

Швейцарія не дотримується повного нейтралітету, оскільки фактично визнала право українців захищатися і приєдналася до міжнародних санкцій проти Росії.

Обсяги оголошеної прямої гуманітарної підтримки Швейцарії для України досягли 2,28 мільярда євро.



У Швейцарії лунають голоси тих, хто вказує на невиправданість і шкідливість деяких обмежень, особливо щодо реекспорту.

Промислове об’єднання Swissmem - одна з груп, яка критикує політиків за те, що виробники називають надмірною жорсткістю на тлі зменшення замовлень.

"Деякі компанії втратили замовлення через стурбованість швейцарськими правилами, а інші міркують над зменшенням тут інвестицій”, - цитує агенція Reuters директора об’єднання Стефана Брупбахера.

Брупбахер поскаржився на те, що він назвав “догматичною інтерпретацією” нейтралітету Швейцарії, яку згідно з його словами багато країн не розуміють.



Найбільші покупці у Європі



Державна статистична служба Швейцарії зазначає, що найбільше швейцарської зброї 2023 року купили у Європі - 76,1%.

Провідними міжнародними покупцями були Німеччина, Данія, США, а також Саудівська Аравія і Румунія.

Найбільші швейцарські контракти стосувалися постачання боєприпасів для Німеччини, яка за останні 2 роки стала другий найбільшим донором військової допомоги Україні після США.

Європейські країни активно використовували принципи заміщення, в межах яких низка країн передала Україні свою зброю, зокрема техніку радянського виробництва, а навзамін отримали новішу зброю західного зразка.