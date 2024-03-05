Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Експорт зброї Швейцарії впав на 27% на тлі заборон постачань Україні

Український президент Володимир Зеленський під час візиту до Швейцарії у січні 2024 р. дякував за політичну швейцарські підтримку й гуманітарну допомогу Україні і наголошував на ролі Швейцарії в міжнародних санкціях проти Росії.
Український президент Володимир Зеленський під час візиту до Швейцарії у січні 2024 р. дякував за політичну швейцарські підтримку й гуманітарну допомогу Україні і наголошував на ролі Швейцарії в міжнародних санкціях проти Росії.

Звіт державної статистичної служби Швейцарії показав різке падіння експорту швейцарських виробників зброї впродовж 2023 року попри те, що російська війна проти України різко збільшила попит і підштовхнула видатки на оборону зокрема у Європі.

Швейцарський державний секретаріат з питань економіки не пояснює причин падіння експорту оборонної промисловості на приблизно 27%.

Але впродовж останніх двох років під більшою увагою опинилася політика нейтралітету Швейцарії, посилаючись на яку швейцарський уряд не надає Україні військову допомогу, а також забороняв третім країнам реекспорт в Україну зброї виробленої у Швейцарії.

Дивіться також:

10 країн Європи, які називають себе нейтральними

Зокрема відомо, що 2022 року Швейцарія відмовилася дати дозвіл Іспанії, Данії, а також Німеччині на постачання Україні зброї, яку ті країни раніше придбали у швейцарських виробників.

Швейцарія не дотримується повного нейтралітету, оскільки фактично визнала право українців захищатися і приєдналася до міжнародних санкцій проти Росії.

Обсяги оголошеної прямої гуманітарної підтримки Швейцарії для України досягли 2,28 мільярда євро.

У Швейцарії лунають голоси тих, хто вказує на невиправданість і шкідливість деяких обмежень, особливо щодо реекспорту.

Промислове об’єднання Swissmem - одна з груп, яка критикує політиків за те, що виробники називають надмірною жорсткістю на тлі зменшення замовлень.

"Деякі компанії втратили замовлення через стурбованість швейцарськими правилами, а інші міркують над зменшенням тут інвестицій”, - цитує агенція Reuters директора об’єднання Стефана Брупбахера.

Брупбахер поскаржився на те, що він назвав “догматичною інтерпретацією” нейтралітету Швейцарії, яку згідно з його словами багато країн не розуміють.

Найбільші покупці у Європі

Державна статистична служба Швейцарії зазначає, що найбільше швейцарської зброї 2023 року купили у Європі - 76,1%.

Провідними міжнародними покупцями були Німеччина, Данія, США, а також Саудівська Аравія і Румунія.

Найбільші швейцарські контракти стосувалися постачання боєприпасів для Німеччини, яка за останні 2 роки стала другий найбільшим донором військової допомоги Україні після США.

Європейські країни активно використовували принципи заміщення, в межах яких низка країн передала Україні свою зброю, зокрема техніку радянського виробництва, а навзамін отримали новішу зброю західного зразка.

Витік інформації щодо ракет Таурус: які можливі наслідки та як реагують союзники України. Відео
Embed
Витік інформації щодо ракет Таурус: які можливі наслідки та як реагують союзники України. Відео

No media source currently available

0:00 0:05:59 0:00
Direct link

Відео - найголовніше

Вибори у США: Що таке Супервівторок? Відео
Embed
Вибори у США: Що таке Супервівторок? Відео

No media source currently available

0:00 0:01:43 0:00

Вибори у США: Що таке Супервівторок?

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG