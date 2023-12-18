"Росія лишається головною загрозою для НАТО". Німеччина вперше після Другої світової розмістить війська за межами ФРН - у Литві

У Литві неподалік російського кордону буде постійно дислоковано німецьку бригаду у приблизно 4800 солдатів.

Про це заявили міністри оборони обох країн НАТО в понеділок після підписання угоди про перше постійне розміщення німецьких військ за кордоном після Другої світової війни. Бригада буде боєздатна у 2027 році.

"Німеччина розуміла нові безпекові реалії"

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус порівняв цю "історичну" угоду із розміщенням союзницьких сил у Західній Німеччині під час холодної війни, розгорнутих для захисту Західної Європи на випадок радянського нападу.

"Східний фланг тепер перемістився на схід, і обов'язок Німеччини - захистити його", - сказав Пісторіус на спільній пресконференції зі своїм колегою в Литві. Після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року НАТО пообіцяла посилити свою присутність на східному кордоні альянсу.

"Ми повинні очікувати не тільки хороших сценаріїв, а й найгірших. Тому ми повинні бути готові... Росія залишається головною загрозою для нас і НАТО", - заявив міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас.

Ми повинні очікувати не тільки хороших сценаріїв, а й найгірших

Більшість військовослужбовців прибудуть до Литви у 2025-2026 роках, і вони та їхні родини отримають "привабливі умови", включаючи німецькомовні школи, дитячі садки, житло та авіасполучення, сказав Пісторіус. "Швидкість проєкту чітко показує, що Німеччина розуміла нові безпекові реалії", – додав він.

Німеччина вже очолює багатонаціональну військову групу НАТО в Литві чисельністю близько 1000 військовослужбовців, які будуть інтегровані в бригаду.

При цьому Литва витратить близько 0,3% свого ВВП протягом наступних кількох років на будівництво житла, тренувальних майданчиків та іншої інфраструктури для німецьких військ, і, ймовірно, для цього доведеться підвищити податки, сказав Лаурінас Кашчунас, голова парламентської національної безпеки та оборонного комітету.

Усі політичні партії, ліві й праві, погоджуються, що це пріоритет

"Усі політичні партії, ліві й праві, погоджуються, що це пріоритет. Ми знайдемо необхідні ресурси", - сказав Кашчунас. Зараз Литва має сухопутну армію з приблизно 8000 професійних солдатів і призовників.

Фінляндія посилює оборонну співпрацю зі США

Як раніше повідомляв Голос Америки, нині Фінляндія і США у Вашингтоні підпишуть угоду про оборонне співробітництво Defence Cooperation Agreement (DCA), що посилить двосторонні відносини між країнами.

Домовленість "уможливить присутність і тренування американських сил і попереднє розміщення оборонних засобів на території Фінляндії", що фактично надає американським військовим широкий доступ до території країни, зокрема й в районі її кордону з Росією, протяжністю в понад 1300 км.

Напередодні президент Росії Владімір Путін неправдиво заявив, що Захід нібито "затягнув" Фінляндію в НАТО, і попередив про "проблеми", які виникнуть у відносинах РФ з Фінляндією, і сказав, що наказав створити новий військовий округ у регіонах, які межують із цією країною, пише Радіо Свобода.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії до України Фінляндія стала найновішим членом НАТО, а Швеція очікує на завершення процесу вступу до альянсу.

У статті використано матеріали Reuters.