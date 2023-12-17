Маркарова розповіла, скільки у США лишилось виділених для допомоги Україні коштів

Україна зазнає нових російських ударів ракетами й дронами, як і торік, однак завдяки допомозі США та інших партнерів цієї зими держава змогла набагато краще підготуватись і захистити свою інфраструктуру. Про це в інтерв'ю телеканалу CBS розповіла українська посолка у Вашингтоні Оксана Маркарова.

"Ми підготувалися завдяки великій підтримці з боку США, і ви вже бачите всі ці напади на Київ, на інші місця в Україні. Вони дуже схожі на тогорічні, але цього року вони поки не змогли спричинити відключення електроенергії на тривалий час, і це все тому, що ми разом так багато працюємо, і тому, що американці допомогли нам підготуватися до цього. І набагато дешевше запобігти цьому, ніж ремонтувати", - заявила посолка.

Однак, розповіла Маркарова, зараз в американському бюджеті вже не залишилось коштів на гуманітарну, фінансову, енергетичну підтримку України.

Раніше Голос Америки пояснював, що існує два джерела надходження грошей на зброю та безпекову допомогу, створені спеціально для допомоги Україні. За програмою президентських повноважень (Presidential Drawdown Authority) PDA США надають зброю, яка вже є на складах. А Ініціатива сприяння безпеці України (USAI) фінансує довгострокові контракти на озброєння. Гроші на USAI витрачені всі, натомість за PDA Пентагон з'ясував, що завищив вартість зброї, надіслану Україні, на 6,2 мільярда доларів. Це створило резерв у 4,6 мільярда доларів, який повільно скорочується, однак на придбання нового озброєння для заміни старого залишається лише 1 мільярд доларів.

В інтерв'ю CBS Маркарова заявила, що Києву потрібні усі програми допомоги: "США купували (озброєння) в американських виробників тут, у США, як-от безпілотники, ракети та перехоплювачі для протиповітряної оборони, і я можу продовжувати, і ви не можете взяти це з програми PDA. Вам потрібно звертатись до промисловості, щоб вони виробляли це. Тож так, існує ця програма президентських повноважень, і ми намагаємося разом із вашими військовими знайти все, що ще існує для використання, і не опускатися нижче вашої критичної готовності, але це важко".

Глава української дипмісії у США також заявила, що "зараз усі очі прикуті до Конгресу", і що Київ сподівається, що законодавці "зможуть знайти рішення". "Я розумію важливість місцевих пріоритетів і розумію, наскільки важливі дискусії про кордон. Ми можемо лише молитися і сподіватися, що там буде рішення, і що угода, якої вони зможуть досягти, дозволить швидко прийняти рішення також щодо підтримки України", - сказала Маркарова.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США у четвер завершила свою роботу до наступного року, не домовившись про підтримку України. Натомість учасники переговорів у Сенаті та адміністрація президента США Джо Байдена все ще намагаються досягти компромісу щодо безпеки кордону, щоб вийти з глухого кута до кінця року.

Тож Сенат планує повернутися до роботи наступного тижня в надії ухвалити пакет допомоги на майже 110 мільярдів доларів для України, Ізраїлю та інших держав національної безпеки та завершити угоду про встановлення нових правил розгляду справ про надання притулку на кордоні США. Але про повернення до роботи Палати представників поки не йдеться.